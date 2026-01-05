LG presenta i TV OLED G6 e C6: l'azienda alza l'asticella con il nuovo pannello RGB Tandem

LG ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di TV OLED per il 2026, segnando un ritorno simbolico al numero "6" con le serie B6, C6, G6 e con la rinascita della storica serie W, il cosiddetto Wallpaper TV.
Il nuovo top di gamma è l'OLED evo G6, che introduce la dicitura Hyper Radiant Color Technology. Dietro questo nome si cela la combinazione del miglior pannello OLED disponibile e degli algoritmi di elaborazione proprietari di LG, gestiti dal nuovo processore a11 4K AI di terza generazione. Anche se LG non lo dichiara esplicitamente, è ormai certo che la serie G6 utilizzi il nuovo pannello Primary RGB Tandem 2.0 di LG Display.
I dati ufficiali del nuovo LG G6
Secondo i dati ufficiali, il G6 è fino a 3,9 volte più luminoso rispetto alla serie B6 e circa il 20% più luminoso del G5 del 2025. La gamma sarà disponibile da 48 a 97 pollici, anche se il modello da 97" non utilizzerà il pannello RGB Tandem, scelta motivata da un utilizzo più orientato all'home cinema.
Tra le novità spiccano il supporto ai 165 Hz, tutte le principali tecnologie di refresh variabile, NVIDIA G-Sync, Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre a un nuovo rivestimento anti-riflesso capace di ridurre i riflessi del 50% in più rispetto al G5.
LG OLED C6 potrebbe essere la sorpresa di questa gamma, anche più del G6
La sorpresa più interessante riguarda però la serie OLED C6. Da sempre apprezzata per il rapporto qualità-prezzo, nel 2026 compie un salto importante: i modelli da 77 e 83 pollici adotteranno anch'essi il pannello Primary RGB Tandem.
Anche la C6 beneficia di Hyper Radiant Color Technology, del processore a11 e del nuovo trattamento anti-riflesso, pur restando meno luminosa della G6. La differenza principale sta nel Brightness Booster, Ultra per G6 e Pro per C6, con un moltiplicatore di luminosità pari a 3x rispetto alla B6. Infine, torna il Wallpaper TV con la nuova serie W6, che sostituisce di fatto la serie M. L'arrivo sul mercato europeo è previsto per la primavera 2026.