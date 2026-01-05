LG presenta i TV OLED G6 e C6: l'azienda alza l'asticella con il nuovo pannello RGB Tandem

LG presenta la gamma OLED 2026 con le serie G6, C6 e il ritorno del Wallpaper TV W6. Il G6 introduce maggiore luminosità e pannello Primary RGB Tandem.

LG ha annunciato ufficialmente la nuova gamma di TV OLED per il 2026, segnando un ritorno simbolico al numero "6" con le serie B6, C6, G6 e con la rinascita della storica serie W, il cosiddetto Wallpaper TV. Il nuovo top di gamma è l'OLED evo G6, che introduce la dicitura Hyper Radiant Color Technology. Dietro questo nome si cela la combinazione del miglior pannello OLED disponibile e degli algoritmi di elaborazione proprietari di LG, gestiti dal nuovo processore a11 4K AI di terza generazione. Anche se LG non lo dichiara esplicitamente, è ormai certo che la serie G6 utilizzi il nuovo pannello Primary RGB Tandem 2.0 di LG Display.

I dati ufficiali del nuovo LG G6 Secondo i dati ufficiali, il G6 è fino a 3,9 volte più luminoso rispetto alla serie B6 e circa il 20% più luminoso del G5 del 2025. La gamma sarà disponibile da 48 a 97 pollici, anche se il modello da 97" non utilizzerà il pannello RGB Tandem, scelta motivata da un utilizzo più orientato all'home cinema. Samsung al CES 2026 presenta il colossale Micro RGB da 130 pollici e OLED a 165Hz Tra le novità spiccano il supporto ai 165 Hz, tutte le principali tecnologie di refresh variabile, NVIDIA G-Sync, Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre a un nuovo rivestimento anti-riflesso capace di ridurre i riflessi del 50% in più rispetto al G5.