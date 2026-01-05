Microsoft Edge cambia volto: l’interfaccia si avvicina sempre di più a Copilot

Il browser di Microsoft si prepara a un restyling profondo: nuovi menu, schede ridisegnate e un linguaggio visivo che guarda apertamente all'esperienza Copilot.

Microsoft sta lavorando a una revisione importante dell'interfaccia di Microsoft Edge, già visibile nelle versioni di test Canary e Dev. Non si tratta di un semplice ritocco estetico, ma di un cambio di direzione preciso: Edge inizia ad adottare in modo esteso il linguaggio grafico introdotto con Copilot, segnando una distanza sempre più netta rispetto al tradizionale Fluent Design che ha caratterizzato finora l'ecosistema Microsoft.

Un’interfaccia che parla la lingua di Copilot Le prime modifiche riguardano sezioni chiave del browser. Le impostazioni assumono un aspetto praticamente identico a quello dell'app Copilot, mentre i menu contestuali e la pagina Nuova scheda vengono ripensati con forme più arrotondate, nuovi colori e una tipografia coerente con l'esperienza AI di Microsoft. È un cambiamento che rende Edge immediatamente riconoscibile e che punta a rafforzare l'idea di un browser sempre più centrale nella strategia legata all'intelligenza artificiale. Microsoft trasforma Windows 11 in un "agentic OS": nella taskbar (e non solo) saranno presenti agenti e funzioni IA La cosa interessante è che questo redesign non è legato esclusivamente alla modalità Copilot integrata nel browser. Microsoft sembra intenzionata a portare questo stile in Edge in modo trasversale, come base dell'esperienza utente, indipendentemente da quanto l'utente utilizzi o meno le funzioni AI.