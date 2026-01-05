Microsoft Edge cambia volto: l’interfaccia si avvicina sempre di più a Copilot

Microsoft sta lavorando a una revisione importante dell'interfaccia di Microsoft Edge, già visibile nelle versioni di test Canary e Dev. Non si tratta di un semplice ritocco estetico, ma di un cambio di direzione preciso: Edge inizia ad adottare in modo esteso il linguaggio grafico introdotto con Copilot, segnando una distanza sempre più netta rispetto al tradizionale Fluent Design che ha caratterizzato finora l'ecosistema Microsoft.
Un’interfaccia che parla la lingua di Copilot
Le prime modifiche riguardano sezioni chiave del browser. Le impostazioni assumono un aspetto praticamente identico a quello dell'app Copilot, mentre i menu contestuali e la pagina Nuova scheda vengono ripensati con forme più arrotondate, nuovi colori e una tipografia coerente con l'esperienza AI di Microsoft. È un cambiamento che rende Edge immediatamente riconoscibile e che punta a rafforzare l'idea di un browser sempre più centrale nella strategia legata all'intelligenza artificiale.
La cosa interessante è che questo redesign non è legato esclusivamente alla modalità Copilot integrata nel browser. Microsoft sembra intenzionata a portare questo stile in Edge in modo trasversale, come base dell'esperienza utente, indipendentemente da quanto l'utente utilizzi o meno le funzioni AI.
Edge come piattaforma, non come semplice browser
Questa scelta si inserisce in una visione più ampia già anticipata da Mustafa Suleyman, secondo cui Edge non deve essere sostituito da un nuovo "browser AI", ma evolversi fino a diventare un'unica esperienza capace di integrare navigazione, servizi e assistenza intelligente. In quest'ottica, il redesign ispirato a Copilot non è solo una questione di stile, ma un segnale chiaro della direzione futura del prodotto.
Non è escluso che questo linguaggio visivo possa estendersi anche ad altri servizi web di Microsoft e, più avanti, trovare spazio persino in alcune aree di Windows. L'obiettivo sembra essere quello di costruire una coerenza estetica e funzionale che ruoti attorno all'AI come elemento centrale.