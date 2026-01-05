Qualcomm, per lo Snapdragon X2 Elite Extreme, utilizzerà il processo produttivo a 3nm N3X di TSMC: focus su prestazioni ed efficienza

Qualcomm ha ufficialmente alzato l'asticella nel mercato dei laptop con il lancio dei nuovi chipset a 3 nanometri , ma è il modello di punta, lo Snapdragon X2 Elite Extreme , a catturare l'attenzione degli esperti per una scelta tecnica senza precedenti.

I motivi della scelta di Qualcomm e la soluzione proposta per lo Snapdragon X2 Elite Extreme

Si tratta di una soluzione orientata all'High-Performance Computing (HPC), che consente al chip di operare a tensioni superiori a 1.0V. Tuttavia, questa spinta verso la potenza bruta comporta dei compromessi inevitabili: rispetto al nodo N3P, il processo N3X offre una densità di transistor inferiore e, soprattutto, una minore efficienza energetica.

Il processore può infatti superare la soglia dei 100W di consumo quando non è vincolato da limiti termici, mantenendo circa 40W in carichi sostenuti all'interno degli chassis dei laptop. Un'altra caratteristica distintiva è l'architettura System-in-Package (SiP). Similmente a quanto fatto da Apple con i suoi chip della serie M, Qualcomm ha integrato la memoria RAM direttamente nel pacchetto per abbattere le latenze e aumentare la larghezza di banda.