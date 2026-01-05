0

Qualcomm, per lo Snapdragon X2 Elite Extreme, utilizzerà il processo produttivo a 3nm N3X di TSMC: focus su prestazioni ed efficienza

Lo Snapdragon X2 Elite Extreme di Qualcomm utilizza il processo 3nm N3X di TSMC per raggiungere i 5,00 GHz. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   05/01/2026
Snapdragon X2 Elite Extreme

Qualcomm ha ufficialmente alzato l'asticella nel mercato dei laptop con il lancio dei nuovi chipset a 3 nanometri, ma è il modello di punta, lo Snapdragon X2 Elite Extreme, a catturare l'attenzione degli esperti per una scelta tecnica senza precedenti.

Secondo un recente report di Moor Insights & Strategy, questo SoC a 18 core non utilizza i processi produttivi standard di TSMC (come l'N3E o l'N3P), bensì il nodo 3nm N3X, una litografia estrema progettata specificamente per massimizzare le frequenze di clock e le prestazioni di calcolo. L'uso del processo N3X permette allo Snapdragon X2 Elite Extreme di raggiungere una frequenza impressionante di 5,00 GHz su uno o due core.

I motivi della scelta di Qualcomm e la soluzione proposta per lo Snapdragon X2 Elite Extreme

Si tratta di una soluzione orientata all'High-Performance Computing (HPC), che consente al chip di operare a tensioni superiori a 1.0V. Tuttavia, questa spinta verso la potenza bruta comporta dei compromessi inevitabili: rispetto al nodo N3P, il processo N3X offre una densità di transistor inferiore e, soprattutto, una minore efficienza energetica.

Lenovo punta tutto su Snapdragon X2 al CES 2026: quattro nuovi PC OLED tra autonomia record e design flessibili Lenovo punta tutto su Snapdragon X2 al CES 2026: quattro nuovi PC OLED tra autonomia record e design flessibili

Il processore può infatti superare la soglia dei 100W di consumo quando non è vincolato da limiti termici, mantenendo circa 40W in carichi sostenuti all'interno degli chassis dei laptop. Un'altra caratteristica distintiva è l'architettura System-in-Package (SiP). Similmente a quanto fatto da Apple con i suoi chip della serie M, Qualcomm ha integrato la memoria RAM direttamente nel pacchetto per abbattere le latenze e aumentare la larghezza di banda.

I benchmark dello Snapdragon X2 Elite Extreme

Nonostante l'impiego di 31 miliardi di transistor e tecnologie all'avanguardia, i primi benchmark mostrano un quadro agrodolce. In Cinebench 2024, lo Snapdragon X2 Elite Extreme risulta ancora più lento dell'Apple M4 Max sia in single-core che in multi-core.

3nm N3P vs 3nm N3X
3nm N3P vs 3nm N3X

Anche sul fronte grafico la sfida è complessa: la GPU integrata di Qualcomm viene superata dall'M4 Pro, che si dimostra fino al 45% più veloce in test sintetici come 3DMark. Resta da vedere se l'ottimizzazione software futura saprà sfruttare appieno il potenziale di questo ambizioso hardware.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Qualcomm, per lo Snapdragon X2 Elite Extreme, utilizzerà il processo produttivo a 3nm N3X di TSMC: focus su prestazioni ed efficienza