Code Vein 2 presenta la prorompente Holly Asturias in un nuovo trailer dedicato

Anche Holly è caratterizzata da un design particolare, sia per quanto riguarda il suo aspetto che le sue abilità in combattimento, che sembrano sfruttare armi da fuoco e un sorta di frusta/serpente.

Il personaggio in questione fa parte dei compagni di avventura del protagonista e si tratta di una guaritrice che avrà un ruolo di supporto fondamentale nel corso della storia, ma che sembra anche avere alcuni lati oscuri legati al proprio passato.

Un personaggio di un certo rilievo

Holly Asturias è "Una guaritrice geniale contro un morbo maledetto", si legge nella descrizione ufficiale, "Una dottoressa rediviva che opera presso una clinica nascosta nel profondo della foresta".

Possiede i poteri di guarigione della Stirpe Luxuria, un lignaggio che si dice sia maledetto, e li utilizza per studiare la Rinascita e curare i redivivi corrotti che ne derivano.

Come abbiamo visto, il protagonista della storia di Code Vein 2 è un cacciatore di Revenant che agisce sotto la guida di una misteriosa ragazza chiamata Lou, la quale ha il potere di viaggiare nel passato per riscrivere il destino del mondo, ritrovandosi così a intervenire in alcuni momenti chiave della storia per alterare il suo corso e scoprendo al contempo anche nuove verità nascoste sulla situazione che si è venuta a creare nel suo presente.

In Code Vein 2 ci troviamo ad esplorare tue linee temporali diverse, con decisioni e battaglie che portano riflessi dall'una all'altra e introducendo così una caratteristica particolare nella serie.

Oltre a questo, tornano anche gli elementi tipici di Code Vein come la possibilità di assorbire il sangue dei nemici per sbloccare nuove abilità per il protagonista.

Dopo aver visto il trailer di MagMell e quello con la trama del gioco, vediamo dunque anche quello dedicato a Holly Asturias, riportato qui sopra.