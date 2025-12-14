Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: ecco la nuova lista, con Resident Evil 4

Come possiamo vedere, all'interno di trovano anche titoli di notevole importanza come Resident Evil 4 e Little Nightmares: Complete Edition .

Vediamo dunque la lista dei titoli su cui Nintendo ha lavorato in questo caso e che ora rientrano fra quelli Switch 1 pienamente compatibili con Nintendo Switch 2:

Nintendo continua a lavorare sulla retro-compatibilità di Nintendo Switch 2 con i giochi per Nintendo Switch 1 e nelle ore scorse ha pubblicato un altro aggiornamento volto ad ampliare questa funzionalità e rendere altri giochi pienamente compatibili con la nuova console.

Un supporto a lungo termine

Questo ovviamente non significa che i giochi Switch 1 contenuti nella lista delle nuove introduzioni non fossero funzionanti prima su Nintendo Switch 2, ma semplicemente che ora rientrano nell'elenco dei giochi completamente compatibili.

È possibile che in precedenza permanessero alcuni bug o problemi di stabilità o performance nell'uso di tali giochi su Nintendo Switch 2, e questi problemi a questo punto dovrebbero essere stati completamente risolti.

L'obiettivo della compagnia è estendere la retro-compatibilità di Nintendo Switch 2 ai titoli di Switch 1 quanto più possibile, e sta effettivamente lavorando con notevole continuità a questo obiettivo.

Solo un paio di settimane fa avevamo visto altri giochi Switch 1 diventare pienamente compatibili, e nei mesi precedenti c'erano stati altri aggiornamenti in questo senso, dunque è un supporto a lungo termine da parte di Nintendo.