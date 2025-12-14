0

Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: ecco la nuova lista, con Resident Evil 4

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla retro-compatibilità di Nintendo Switch 2 con i giochi di Switch 1: vediamo dunque gli altri titoli resi completamente compatibili.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/12/2025
Nintendo Switch 2

Nintendo continua a lavorare sulla retro-compatibilità di Nintendo Switch 2 con i giochi per Nintendo Switch 1 e nelle ore scorse ha pubblicato un altro aggiornamento volto ad ampliare questa funzionalità e rendere altri giochi pienamente compatibili con la nuova console.

Vediamo dunque la lista dei titoli su cui Nintendo ha lavorato in questo caso e che ora rientrano fra quelli Switch 1 pienamente compatibili con Nintendo Switch 2:

  • Blade of Darkness
  • Game Dev Story++
  • Little Nightmares Complete Edition
  • Miitopia
  • Moji Yuugi
  • Resident Evil 4
  • Solid Void - Nature Puzzles
  • Sports Party
  • Streets of Rage 4
  • Venture Towns

Come possiamo vedere, all'interno di trovano anche titoli di notevole importanza come Resident Evil 4 e Little Nightmares: Complete Edition.

Un supporto a lungo termine

Questo ovviamente non significa che i giochi Switch 1 contenuti nella lista delle nuove introduzioni non fossero funzionanti prima su Nintendo Switch 2, ma semplicemente che ora rientrano nell'elenco dei giochi completamente compatibili.

È possibile che in precedenza permanessero alcuni bug o problemi di stabilità o performance nell'uso di tali giochi su Nintendo Switch 2, e questi problemi a questo punto dovrebbero essere stati completamente risolti.

Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 21.1.0 Nintendo Switch e Switch 2 ricevono l'aggiornamento di sistema 21.1.0

L'obiettivo della compagnia è estendere la retro-compatibilità di Nintendo Switch 2 ai titoli di Switch 1 quanto più possibile, e sta effettivamente lavorando con notevole continuità a questo obiettivo.

Solo un paio di settimane fa avevamo visto altri giochi Switch 1 diventare pienamente compatibili, e nei mesi precedenti c'erano stati altri aggiornamenti in questo senso, dunque è un supporto a lungo termine da parte di Nintendo.

#Nintendo
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con i giochi Switch 1: ecco la nuova lista, con Resident Evil 4