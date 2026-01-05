Il gioco più atteso di gennaio dai lettori e dalla redazione

Il 2025 è stato un grande anno in termini videoludici, che ha visto l'uscita di molti titoli di notevole calibro e destinati a rimanere impressi nella memoria. Tenendo sempre conto di quanto sia difficile avere certezze sui periodi di uscita al giorno d'oggi, anche il 2026 si prospetta pieno di giochi, sebbene con un inizio un po' a rilento. È una cosa piuttosto fisiologica per quanto riguarda le prime battute dell'anno, e comunque non si può dire che si tratti di un periodo totalmente privo di interesse, anzi.
In tutto questo, Code Vein 2 risulta essere il gioco più atteso di gennaio 2026, in maniera più convinta per quanto riguarda la redazione e con qualche incertezza da parte dei lettori, che in verità come prima scelta hanno fatto emergere un certo disinteresse per le uscite previste nel mese appena iniziato.
A causa anche di qualche posticipo, le prime settimane dell'anno sono rimaste un po' sprovviste di grosse novità, una buona occasione per recuperare alcuni di quei giochi che da un po' di tempo sono lì in attesa sui nostri scaffali (reali o digitali che siano). In ogni caso, vediamo come sono andate le votazioni sui titoli più attesi.
Il più atteso dalla redazione
La votazione interna alla redazione di Multiplayer.it ha dato origine a un testa a testa piuttosto inaspettato, ma alla fine è stato Code Vein 2 a emergere, sebbene davvero di poco.
La scelta può sembrare banale, in quanto si tratta del titolo sicuramente più noto tra quelli in arrivo e gennaio, ma in molti da queste parti sono rimasti piuttosto affezionati al primo capitolo della serie Bandai Namco, dunque l'uscita del seguito ha creato diverse aspettative nella nostra redazione. D'altra parte, quanto visto finora sembra promettere decisamente bene, con un'avventura almeno all'altezza di quella buona reinterpretazione dell'action RPG provata con il capostipite.
Lo sfidante a sorpresa, per così dire, è stato Cairn: il particolare gioco di The Game Bakers, a metà tra la simulazione di scalata e l'avventura survival, propone di mettere in scena la sfida dell'arrampicata su roccia con un inedito misto tra elementi realistici che riprendono alcune caratteristiche vere dell'alpinismo e le meccaniche di sopravvivenza declinate secondo l'esplorazione in verticale di vette minacciose, ovvero un'idea veramente originale e allettante. Il terzo posto spetta a Pathologic 3, terzo capitolo della serie horror di Ice-Pick Lodge che ci vede interpretare un medico alle prese con un'epidemia misteriosa dai toni decisamente oscuri.
Il più atteso dai lettori
Il sondaggio sottoposto ai lettori di Multiplayer.it parla chiaro: questo gennaio non sembra proprio scaldare gli animi, considerando che la scelta andata per la maggiore, in questo caso, è stata "nessuno" tra i titoli proposti.
In effetti, gennaio 2026 probabilmente verrà ricordato come uno dei periodi più floridi del mercato videoludico, ma ci sono comunque diversi elementi interessanti in arrivo. Al di là della non-scelta andata per la maggiore, il gioco più atteso anche in questo caso è Code Vein 2, titolo che ha ricevuto la quantità maggiore di voti tra le proposte presenti. Anche in questo caso, il primo capitolo ha avuto un buon numero di appassionati che ora attendono di immergersi nuovamente nel mondo post-apocalittico formato da Redivivi e Perduti alla ricerca di sangue.
Il podio dei giochi più attesi replica precisamente quello visto nella votazione da parte della redazione: al secondo posto anche qui troviamo Cairn, con l'unica variazione data da una distanza decisamente maggiore, in termini di preferenze espresse, tra il primo e il secondo titolo.
Pare che la particolare idea di un survival "alpinista" abbia comunque attirato l'attenzione e a questo punto aspettiamo tutti di vedere come è venuto fuori questo interessante progetto. Terzo posto nuovamente per Pathologic 3, altro gioco che probabilmente gode già di una certa notorietà data dall'affermazione dei primi due capitoli in ambito indie, oltre che dalle sue indubbie qualità. A seguire troviamo peraltro Arknight: Endfield, action RPG orientale fantascientifico caratterizzato da un gameplay piuttosto variegato, e Highguard, sparatutto multiplayer PvP da alcuni dei creatori di Apex Legends e Titanfall.