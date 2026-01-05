Il gioco più atteso di gennaio dai lettori e dalla redazione

Il 2025 è stato un grande anno in termini videoludici, che ha visto l'uscita di molti titoli di notevole calibro e destinati a rimanere impressi nella memoria. Tenendo sempre conto di quanto sia difficile avere certezze sui periodi di uscita al giorno d'oggi, anche il 2026 si prospetta pieno di giochi, sebbene con un inizio un po' a rilento. È una cosa piuttosto fisiologica per quanto riguarda le prime battute dell'anno, e comunque non si può dire che si tratti di un periodo totalmente privo di interesse, anzi.

In tutto questo, Code Vein 2 risulta essere il gioco più atteso di gennaio 2026, in maniera più convinta per quanto riguarda la redazione e con qualche incertezza da parte dei lettori, che in verità come prima scelta hanno fatto emergere un certo disinteresse per le uscite previste nel mese appena iniziato.

A causa anche di qualche posticipo, le prime settimane dell'anno sono rimaste un po' sprovviste di grosse novità, una buona occasione per recuperare alcuni di quei giochi che da un po' di tempo sono lì in attesa sui nostri scaffali (reali o digitali che siano). In ogni caso, vediamo come sono andate le votazioni sui titoli più attesi.