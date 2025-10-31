Leggende Pokémon Z-A rende più facile ottenere le Megapietre con le battaglie online

Leggende Pokémon Z-A verrà aggiornato e introdurrà una novità molto importante: renderà più semplice ottenere le ricompense delle Battaglie classificate online, con grande gioia di chi è a caccia di certe Megapietre.
Ricordiamo infatti che in Leggende Pokémon Z-A ci sono alcune Megapietre che non possono essere ottenute giocando offline, ma sono solo presenti come premi per l'online. In particolar modo, i tre starter di Kalos - Fennekin, Froakie e Chespin - hanno nuove Mega evoluzioni ma le loro Megapietre sono bloccate dietro le Battaglie classificate.
L'aggiornamento non permette di ottenerle offline (cosa che i più desidererebbero, ovviamente) ma perlomeno rende il tutto un po' più facile e veloce.
Le novità dell'aggiornamento di Leggende Pokémon Z-A
In un nuovo post ufficiale di The Pokémon Company, viene spiegato che con l'inizio della Stagione 2 la modalità online Battaglie classificate permetterà di ottenere la Greninjite al Rango Y (prima chiedeva il Rango K; ricordiamo che i ranghi partono da Z e salgono fino alla A) e introdurrà anche la Delphoxite al Rango S (nella Stagione 1 la Delphoxite non era presente).
Per rendere più chiara la cosa, ora otterrete la Greninjite con una singola battaglia online, anche nel caso nel quale perdiate visto che si possono ottenere punti semplicemente eseguendo certe azioni in battaglia. Se giocate particolarmente bene, potreste persino arrivare al rango S in un sol colpo e ottenere in una sola battaglia una Delphoxite. Inoltre, pare che Game Freak stia aggiornando il modo in cui i punti vengono distribuiti così da rendere più facile salire di rango.
Con l'arrivo della Stagione 3 di Leggende Pokémon Z-A, inoltre, arriverà la Chesnaughtite (l'ultima per evolvere gli starter di Kalos) e potrebbe di nuovo essere introdotta al rango S, per rendere il tutto accessibile ai giocatori.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Leggende Pokémon: Z-A.