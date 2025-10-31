Leggende Pokémon Z-A rende più facile ottenere le Megapietre con le battaglie online

Leggende Pokémon Z-A verrà aggiornato e introdurrà una novità molto importante: renderà più semplice ottenere le ricompense delle Battaglie classificate online, con grande gioia di chi è a caccia di certe Megapietre.

Ricordiamo infatti che in Leggende Pokémon Z-A ci sono alcune Megapietre che non possono essere ottenute giocando offline, ma sono solo presenti come premi per l'online. In particolar modo, i tre starter di Kalos - Fennekin, Froakie e Chespin - hanno nuove Mega evoluzioni ma le loro Megapietre sono bloccate dietro le Battaglie classificate.

L'aggiornamento non permette di ottenerle offline (cosa che i più desidererebbero, ovviamente) ma perlomeno rende il tutto un po' più facile e veloce.