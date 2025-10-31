Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dà il via ai preordini, i dettagli sulle edizioni e trailer

Non solo: sono stati pubblicati due nuovi trailer con sottotitoli in italiano . Il primo è un filmato introduttivo che offre una panoramica del gameplay, della storia e sul conflitto crescente tra i regni di Azuria e Vermeil, mentre il secondo festeggia l'inizio dei pre-order, svelando anche il ritorno di un celebre drago anziano introdotto in Monster Hunter 2 quasi vent'anni fa. Non aggiungiamo altro per non rovinarvi la sorpresa.

Capcom ha dato oggi il via alle prenotazioni di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection , il nuovo capitolo della serie spin-off GDR a turni in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC il prossimo 13 marzo.

Le edizioni disponibili al lancio

Oltre alla Standard Edition, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile anche nei formati Deluxe Edition e Premium Deluxe Edition. A prescindere da quale sceglierete, prenotando il titolo riceverete una speciale armatura per Eleanor, la Regina Scaglieblu.

La Deluxe Edition viene proposta al prezzo di 89,99 euro e include il gioco completo e il kit Deluxe, che comprende un'espansione con protagonista Rudy in arrivo durante l'autunno del 2026 e una serie di altri bonus. Li abbiamo elencati al completo di seguito:

Storia secondaria aggiuntiva: Rudy (autunno 2026)

Set di abiti speciali:

Stile armatura per Eleanor: Stile regale

Stile armatura per Gaul: Ali protettive

Stile armatura per Kora: Bellezza corazzata

Stile armatura per Ogden: Giramondo curioso

Stile armatura per Thea: Cappotto azzurro cielo

Acconciature mostruose: Chioma Arkveld, Sfumatura Lunagaron, Treccia Mizutsune

Abiti per Rudy: Aspetto regale, Abile marinaretto, Pelliccia morbida, Aria da aristocratico

Infine, la Premium Deluxe Edition è acquistabile per 99,99 euro e include tutti i contenuti della Deluxe assieme a uno speciale pacchetto DLC con armature aggiuntive per i compagni, opzioni per capelli e abiti e altro ancora. Abbiamo elencato i contenuti di seguito: