0

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dà il via ai preordini, i dettagli sulle edizioni e trailer

Capcom ha dato inizio ai preordini di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, svelando i dettagli delle edizioni disponibili al lancio e due nuovi trailer.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/10/2025
Il Rathalos in Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
News Video Immagini

Capcom ha dato oggi il via alle prenotazioni di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, il nuovo capitolo della serie spin-off GDR a turni in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC il prossimo 13 marzo.

Non solo: sono stati pubblicati due nuovi trailer con sottotitoli in italiano. Il primo è un filmato introduttivo che offre una panoramica del gameplay, della storia e sul conflitto crescente tra i regni di Azuria e Vermeil, mentre il secondo festeggia l'inizio dei pre-order, svelando anche il ritorno di un celebre drago anziano introdotto in Monster Hunter 2 quasi vent'anni fa. Non aggiungiamo altro per non rovinarvi la sorpresa.

Le edizioni disponibili al lancio

Oltre alla Standard Edition, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sarà disponibile anche nei formati Deluxe Edition e Premium Deluxe Edition. A prescindere da quale sceglierete, prenotando il titolo riceverete una speciale armatura per Eleanor, la Regina Scaglieblu.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, abbiamo provato un JRPG coi fiocchi Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, abbiamo provato un JRPG coi fiocchi

La Deluxe Edition viene proposta al prezzo di 89,99 euro e include il gioco completo e il kit Deluxe, che comprende un'espansione con protagonista Rudy in arrivo durante l'autunno del 2026 e una serie di altri bonus. Li abbiamo elencati al completo di seguito:

  • Storia secondaria aggiuntiva: Rudy (autunno 2026)
  • Set di abiti speciali:
  • Stile armatura per Eleanor: Stile regale
  • Stile armatura per Gaul: Ali protettive
  • Stile armatura per Kora: Bellezza corazzata
  • Stile armatura per Ogden: Giramondo curioso
  • Stile armatura per Thea: Cappotto azzurro cielo
  • Acconciature mostruose: Chioma Arkveld, Sfumatura Lunagaron, Treccia Mizutsune
  • Abiti per Rudy: Aspetto regale, Abile marinaretto, Pelliccia morbida, Aria da aristocratico

Infine, la Premium Deluxe Edition è acquistabile per 99,99 euro e include tutti i contenuti della Deluxe assieme a uno speciale pacchetto DLC con armature aggiuntive per i compagni, opzioni per capelli e abiti e altro ancora. Abbiamo elencato i contenuti di seguito:

  • Tutti i contenuti della Deluxe Edition
  • Stile armatura per Eleanor: Danzatrice straniera
  • Stile armatura per Gaul: Capo Quintetto felpato
  • Stile armatura per Kora: Abiti da assistente
  • Stile armatura per Ogden: Vacanze estive di Ogden
  • Stile armatura per Thea: Guardia Canyne
  • Acconciature mostruose: Caschetto Malzeno, Coda infernale, Punte Espinas, Nido Garangolm, Principessa aracnide, Criniera Goss Harag
  • Abiti per Rudy: Arkrudy, Armatura scintillante, Chatacasual, Shogun Rudy, Malzerudy
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dà il via ai preordini, i dettagli sulle edizioni e trailer