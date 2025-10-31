0

The First Berserker: Khazan è al suo minimo storico: non puoi non sfruttare questa promozione Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di The First Berserker: Khazan al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   31/10/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante che prevede un'offerta con uno sconto attivo del 29% che fa calare il prezzo di The First Berserker: Khazan per PS5 a 42,90€, suo minimo storico sulla piattaforma! Puoi acquistare una copia del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: In The First Berserker: Khazan, i giocatori vestono i panni di un guerriero leggendario, un tempo venerato come il più grande eroe di Arad, ora costretto a fuggire dalla caccia spietata delle forze imperiali. Tradito e perseguitato, Khazan deve sopravvivere a congiure, assassini e terre ostili, mentre cerca di ricostruire la propria forza e riscattare il proprio nome.

Ulteriori dettagli sul gioco

La memoria delle antiche abilità di battaglia del personaggio principale del gioco è ormai sfumata dopo anni di torture e umiliazioni, ma la fiamma della vendetta arde ancora. Attraverso combattimenti feroci e ambientazioni oscure, il protagonista dovrà ricordare chi è stato, riscoprendo poteri dimenticati e tecniche devastanti per abbattere chi ha cospirato contro di lui. L'obiettivo non è solo sopravvivere, ma riconquistare tutto ciò che gli è stato tolto: l'onore, la gloria e il rispetto del mondo di Arad.

Ogni nemico abbattuto, ogni battaglia vinta, è un passo verso la redenzione e la rivendicazione del proprio destino. Con la sua combinazione di azione brutale, atmosfera drammatica e narrazione epica, The First Berserker: Khazan sarà un viaggio intenso tra rabbia, orgoglio e potere. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione.

