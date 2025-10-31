La roadmap di ARC Raiders rivela i contenuti in arrivo nel 2025

Embark Studios ha annunciato la roadmap di ARC Raiders, che rivela i contenuti in arrivo per l'entusiasmante extraction shooter nel corso di quest'anno, che includono espansioni, eventi e altro ancora.

"Il nostro team di sviluppo sta lavorando duramente per espandere il mondo, introdurre nuove minacce ARC e aggiungere molti altri modi nuovi ed entusiasmanti di giocare", si legge nel post che è stato pubblicato sul sito ufficiale di ARC Raiders.

Arriva quindi la lista delle novità in arrivo:

Espansione della Rust Belt: La nostra quinta mappa, Stella Montis, arriverà a novembre.

Eventi della community: Eventi speciali a tema per la community a novembre e dicembre.

Nuove macchine ARC: Introduzione di nuove macchine ARC che metteranno alla prova la vostra adattabilità e pianificazione tattica.

Nuovi oggetti e armi utilitarie: Ampliate il vostro arsenale con armi e gadget progettati per affrontare gli ARC più duri o sfidare altri Raider.

Nuove missioni: Come Raider, il vostro tempo nella Rust Belt non riguarda solo la sopravvivenza, ma anche il riscoprire ciò che è andato perso con missioni ampliate.

Miglioramenti continui: Correzioni di bug, bilanciamenti, nuove funzionalità di qualità della vita e molto altro!

"Siamo davvero grati di avervi con noi in questo viaggio e continueremo a perfezionare e far crescere il gioco tenendo conto dei vostri feedback", si legge ancora sul sito. "Tenete gli occhi puntati all'orizzonte: questo è solo l'inizio di ciò che vi aspetta in ARC Raiders."