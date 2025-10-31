La roadmap di ARC Raiders rivela i contenuti in arrivo nel 2025

Embark Studios ha annunciato la roadmap di ARC Raiders, che rivela i contenuti in arrivo per l'entusiasmante extraction shooter nel corso di quest'anno, che includono espansioni, eventi e altro ancora.
"Il nostro team di sviluppo sta lavorando duramente per espandere il mondo, introdurre nuove minacce ARC e aggiungere molti altri modi nuovi ed entusiasmanti di giocare", si legge nel post che è stato pubblicato sul sito ufficiale di ARC Raiders.
Arriva quindi la lista delle novità in arrivo:
- Espansione della Rust Belt: La nostra quinta mappa, Stella Montis, arriverà a novembre.
- Eventi della community: Eventi speciali a tema per la community a novembre e dicembre.
- Nuove macchine ARC: Introduzione di nuove macchine ARC che metteranno alla prova la vostra adattabilità e pianificazione tattica.
- Nuovi oggetti e armi utilitarie: Ampliate il vostro arsenale con armi e gadget progettati per affrontare gli ARC più duri o sfidare altri Raider.
- Nuove missioni: Come Raider, il vostro tempo nella Rust Belt non riguarda solo la sopravvivenza, ma anche il riscoprire ciò che è andato perso con missioni ampliate.
- Miglioramenti continui: Correzioni di bug, bilanciamenti, nuove funzionalità di qualità della vita e molto altro!
"Siamo davvero grati di avervi con noi in questo viaggio e continueremo a perfezionare e far crescere il gioco tenendo conto dei vostri feedback", si legge ancora sul sito. "Tenete gli occhi puntati all'orizzonte: questo è solo l'inizio di ciò che vi aspetta in ARC Raiders."
Un lancio di successo
Arc Raiders ha ottenuto un nuovo record di giocatori, battendo The Finals e imponendosi come uno degli extraction shooter di maggior successo di sempre su Steam, dunque stiamo senz'altro parlando di un lancio di grande successo per il gioco.
Dopodiché, naturalmente, il supporto post-lancio sarà fondamentale perché l'esperienza continui a destare l'interesse degli utenti sul lungo periodo: staremo a vedere come andranno le cose, specie con Black Ops 7 in arrivo fra due settimane.