Anche l'art director del Deus Ex originale è inorridito da cosa stanno facendo con l'edizione rimasterizzata

Ammettiamolo, quanto mostrato di Deus Ex Remastered non ha esattamente conquistato i fan. Visivamente il gioco viene considerato già molto deludente, anche se mancano ancora dei mesi per l'uscita. Perfino Jerry O'Flaherty, il direttore artistico del gioco originale , non ha risparmiato critiche al lavoro di Aspyr. A dirla tutta è stato davvero esplicito nell'esprimere il suo disappunto.

Disappunto

Nell'ultimo episodio dell'FRVR podcast, O'Flaherty si è lasciato andare a una reazione di grosso disappunto. "Oh, ma che c***o," ha detto. "No. Questo non doveva accadere. Mi dispiace per chiunque sia stato coinvolto in questa cosa. Oh, amico, no. Se proprio devi farlo... sì, va bene, perché no? Perché sto giudicando?"

Che ti hanno fatto?

Si capisce chiaramente che O'Flaherty è stato colto di sorpresa e ha reagito d'istinto, cercando subito dopo di smorzare le critiche. Tuttavia, c'è poco spazio per le interpretazioni: il nuovo Deux Ex non gli ha trasmesso sensazioni positive.

La maggior parte delle critiche a quanto mostrato finora, vertono sul lavoro di rimasterizzazione, che non sembra essere adeguato ai tempi. Secondo alcuni sarebbe stato accettabile se fatto un paio di decenni fa, non nel 2025.

Comunque sia, Deus Ex Remastered uscirà il 5 febbraio 2026 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Il gioco in sé dovrebbe essere lo stesso, quindi varrà comunque la pena di giocarci. Certo, si può sempre acquistare l'originale, che nei periodi di saldi finisce per costare anche meno di 1 euro, e migliorarlo installando delle mod.