Deus Ex Remastered rinviato a data da destinarsi dopo le critiche dei fan

Nel comunicato ufficiale, il team spiega di aver preso questa decisione dopo aver ascoltato i feedback della community in seguito alla presentazione del titolo, con l'obiettivo di concedere agli sviluppatori più tempo per realizzare un'esperienza all'altezza delle aspettative . Tutti i preordini già effettuati sono stati annullati e rimborsati.

Aspyr ha annunciato il rinvio di Deus Ex Remastered , inizialmente previsto per il 5 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Al momento non è stata comunicata una nuova finestra di lancio .

Una remaster controversa

"Grazie alla community per i vostri feedback dopo l'annuncio di Deus Ex Remastered. Abbiamo ascoltato ciò che avete avuto da dire e, per rispondere meglio alle aspettative dei fan e offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori, Deus Ex Remastered non verrà più lanciato il 5 febbraio 2026", recita il messaggio di Aspyr.

"Non vediamo l'ora di condividere ulteriori aggiornamenti quando sarà il momento. Tutti i preorder esistenti saranno completamente rimborsati. Grazie ancora per la vostra pazienza e il vostro supporto."

Come forse già saprete, fin dall'annuncio la remaster è stata accolta con forti critiche. Molti giocatori l'hanno definita un'operazione pigra, incapace di rinnovare davvero il capolavoro del 2000. Alcuni hanno sottolineato come gli asset aggiornati peggiorino persino l'estetica originale, laddove mod amatoriali come Revision e GMDX offrano risultati superiori. Persino l'art director dell'originale è rimasto inorridito dal lavoro fatto da Aspyr. La reazione negativa evidentemente ha spinto gli sviluppatori a tornare sui propri passi e ripensare il progetto, nella speranza che ciò porti a un risultato più convincente.