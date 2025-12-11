L'extraction shooter Sand: Raiders of Sophie ha un periodo di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S

In origine il gioco sarebbe dovuto uscire il 3 aprile scorso in accesso anticipato su PC, ma gli sviluppatori hanno preferito rinviare il debutto per migliorare gli elementi cardine del gameplay e lavorare sull'ottimizzazione. La nuova strategia punta direttamente alla pubblicazione della versione 1.0 su Steam e console, raccogliendo nel frattempo i feedback dei giocatori attraverso diverse fasi di playtest.

tinyBuild, insieme agli sviluppatori Hologryph e TowerHaus, ha annunciato il periodo di lancio di Sand: Raiders of Sophie , in precedenza conosciuto semplicemente come Sand. Lo sparatutto PvPvE sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam nel primo trimestre del 2026 , con una data precisa che verrà comunicata all'inizio del prossimo anno.

Che cos'è Sand: Raiders of Sophie?

Per chi non lo conoscesse, Sand: Raiders of Sophie è uno sparatutto multiplayer di genere extraction shooter PvPvE dove i giocatori devono avventurarsi tra le dune di un mondo alieno post-apocalittico tramite i Tramper, degli enormi mech a quattro zampe.

Il gioco è ambientato in un universo alternativo, dove già nel 1910 l'umanità ha iniziato a esplorare lo spazio e a colonizzare altri pianeti, guidata dall'impero austro-ungarico. Gli eventi si svolgono su Sophie, un pianeta che in passato era ricco di risorse, ma che ora, a causa di una catastrofe ambientale, ha costretto gran parte della popolazione a fuggire. Attualmente, solo pochi coraggiosi visitano questo pianeta per mettere le mani su tesori di inestimabile valore.

I Tramper non sono soltanto fondamentali in battaglia, ma costituiscono il fulcro del gameplay: rappresentano l'unico mezzo sicuro per attraversare le terre sabbiose infestate da mostri e altri giocatori, fungendo anche da base mobile personalizzabile e potenziabile. I combattimenti non si limitano ai mech: i giocatori possono assaltare i Tramper avversari e ingaggiare intensi scontri a fuoco, rendendo ogni spedizione un mix di strategia e azione frenetica.