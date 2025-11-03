Silent Hill 2: non solo la versione Xbox ma anche un'espansione potrebbe essere in arrivo

Pare inoltre che la pagina ufficiale del gioco su Steam sia stata modificata con l'applicazione di ulteriori materiali e trailer modificati, cosa che potrebbe indicare alcuni cambiamenti in arrivo e forse l'aggiunta di un'altra versione.

Il fatto che Silent Hill 2 possa essere in arrivo su Xbox Series X|S e forse anche Nintendo Switch 2 deriva dal fatto che il rapporto di esclusiva console che legava il titolo a PS5 è ormai concluso, cosa che dovrebbe aprire la porta a ulteriori versioni e, in effetti, il gioco è stato classificato per Xbox Series X|S dall'ESRB proprio nei giorni scorsi.

Continuano le voci di corridoio su Silent Hill 2 remake , con la possibilità che anche un' espansione sia in arrivo insieme alla versione Xbox che sembra essere un'eventualità concreta, a questo punto, tutto questo grazie a un particolare indizio.

Solo una semplice menzione

A questo si aggiunge anche l'ipotesi che vi sia anche un'espansione in arrivo, ovvero il rifacimento dello storico DLC "Born from a Wish", che era presente anche nel gioco originale e che sarebbe stato quantomeno menzionato da uno degli sceneggiatori di Bloober Team.



Lo scambio è riportato qui sotto e non dice praticamente nulla, ma rappresenta il primo caso in assoluto nel quale uno degli autori di Bloober fa riferimento a tale espansione, di cui finora non è stato detto nulla di ufficiale.

In effetti, la peculiarità del caso è data dal fatto che anche l'originale Silent Hill 2 arrivò su Xbox (la prima), qualche tempo dopo il lancio su PS2, accompagnato dall'espansione Born From a Wish, cosa che potrebbe rappresentare l'occasione giusta per riproporre la stessa espansione in una situazione corrispondente.

In precedenza, la doppiatrice di Maria sembrava avere smentito la possibilità che l'espansione fosse in arrivo, in quanto aveva riferito di non essere stata contattata per lavorare a questa, ma forse erano informazioni che non potevano ancora essere diffuse. In ogni caso, attendiamo eventuali delucidazioni prossimamente.