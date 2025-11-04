Hideo Kojima visita gli uffici di Guerrilla Games: vuole aggiornare il motore grafico per Physint?

Ovviamente non ha mancato di farlo sapere al mondo tramite i propri social media, dove ha condiviso alcune fotografie.

Hideo Kojima in questi giorni era al Lucca Comics & Games 2025 e ha ovviamente colto l'occasione per incontrare i fan ma anche tanti altri addetti ai lavori. Visto che era in Europa, ha anche pensato di fare un salto ad Amsterdam e di raggiungere gli uffici di Guerrilla Games .

Le foto di Kojima e Guerrilla Games

Come potete vedere qui sotto, Kojima si è fatto fotografare negli uffici del team olandese e nello specifico con Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, e lo studio director Jan-Bart van Beek, tra i vari.

Ovviamente è possibile che Kojima abbia semplicemente fatto un saluto a dei colleghi, ma Guerrilla Games non è solo un team a caso per il creativo giapponese. Quando anni fa Kojima ha collaborato con Sony per la creazione di una nuova esclusiva, ovvero Death Stranding, lo sviluppatore nipponico ha avuto colloqui con vari team di PlayStation per cercare un motore grafico adatto alla sua opera. Alla fine ha optato per il Decima Engine della serie Horizon di Guerrilla Games.

Viene quindi il sospetto che Kojima non sia volato fino ad Amsterdam solo per salutare degli amici, ma anche perché voleva discutere delle evoluzioni del Decima Engine negli anni e, magari, del suo utilizzo nei prossimi giochi e nello specifico di Physint. OD, che sarà pubblicato da Xbox, è invece in sviluppo con Unreal Engine 5.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni, ma chiaramente Kojima riesce sempre ad attirare l'attenzione, anche se alle volte non nel modo in cui vorrebbe.