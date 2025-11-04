Pillars of Eternity sta per ricevere la nuova modalità a turni: annunciata la data di uscita in open beta

L'open beta della modalità a turni per il primo Pillars of Eternity partirà domani, 5 novembre , e consentirà di raccogliere un po' di informazioni e feedback, considerando anche gli elementi critici che erano emersi con la versione lanciata per il secondo capitolo.

Si tratta di un'aggiunta che introduce la possibilità di trasformare il sistema di combattimento dal tempo reale a uno classico a turni, un'opzione che è già stata testata in precedenza su Pillars of Eternity 2: Deadfire e che verrà riproposta anche sul primo capitolo, in versione migliorata.

Obsidian sta per lanciare la beta aperta della modalità a turni per Pillars of Eternity , un'aggiunta che il team ha studiato per il decimo anniversario del gioco e che diventerà probabilmente una caratteristica permanente, ma che ha bisogno di un po' di prove prima del lancio definitivo.

Le novità che verranno introdotte

"Questo è stato un lavoro impegnativo, svolto principalmente da Nick Carver e Jesse Bureno", ha riferito il director Josh Sawyer della nuova modalità a turni per il gioco.

"Un ringraziamento speciale va a Kurt Decker, che recentemente ha contribuito con un grande impegno. Abbiamo voluto implementare la modalità a turni perché era stata accolta molto bene in Deadfire. Detto questo, ci sono state alcune critiche molto ragionevoli su come era stata implementata in questo e Nick e Jesse stanno cercando di affrontarle nel miglior modo possibile".

Ci sarà la possibilità di passare in ogni momento dal combattimento a turni e quello standard in tempo reale, contrariamente a quanto accadeva con il primo esperimento di questa opzione.

La quantità di turni per ogni round è ora legata alla velocità e alla capacità di recupero del personaggio, con la possibilità di effettuare alcune azioni come cambiare arma, bere opzioni o altro che non hanno un costo ma sono limitate a un utilizzo per turno.

Un po' di lavoro è stato inoltre investito nel bilanciamento dei combattimenti, in modo da evitare che questi si protraggano eccessivamente a lungo. Di recente, abbiamo visto alcune considerazioni su un possibile Pillars of Eternity 3 da parte di Sawyer, mentre l'ultima grossa patch per il primo capitolo l'abbiamo vista all'inizio dell'anno.