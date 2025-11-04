Arc Raiders regala 500 Raider Tokens gratis come ricompensa per i problemi tecnici di domenica scorsa

Proprio per rimediare a questi inconvenienti, gli sviluppatori di Arc Raiders hanno deciso di distribuire 500 Raider Tokens a tutti i giocatori che hanno effettuato il login durante la giornata di domenica 2 novembre .

Nella giornata di domenica si è concentrata la maggiore quantità di giocatori online, che ha portato al nuovo record di utenti contemporaneamente connessi su Steam , peraltro, portando anche ad alcuni problemi di stabilità dei server.

Arc Raiders continua a confermarsi un notevole successo al lancio, cosa che risulta evidente dalla quantità di giocatori che si accalca sui server fino a causare alcuni problemi tecnici : proprio per farsi perdonare per questi inconvenienti, Embark Studios ha deciso di regalare 500 Raider Tokens gratis per tutti coloro che si sono collegati al gioco domenica 2 novembre.

Un ottimo regalo per dei problemi temporanei

"Il nostro team sta lavorando con determinazione per consentirti di salire a bordo delle navette in modo tempestivo e ti ringraziamo per la pazienza mentre mettiamo a punto il sistema", aveva scritto il team nelle ore scorse.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Per dimostrarti la nostra gratitudine, ti invieremo 500 gettoni Raider da utilizzare come preferisci", ha aggiunto Embark, ribadendo poi la questione con il post su X visibile qui sopra.

I Raider Tokens sono la valuta in-game di Arc Raiders, che consente di acquistare vari elementi all'interno del gioco ed è acquistabile attraverso la spesa di denaro reale. 500 Tokens possono essere acquistati per circa 5€, dunque si tratta di un regalo gradito, come ricompensa per dei problemi temporanei.

In precedenza, abbiamo visto anche che Arc Raiders restituisce gli oggetti persi a causa dei cheater in automatico, per non rovinare il divertimento.