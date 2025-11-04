Arc Raiders regala 500 Raider Tokens gratis come ricompensa per i problemi tecnici di domenica scorsa

Arc Raiders continua a confermarsi un notevole successo al lancio, cosa che risulta evidente dalla quantità di giocatori che si accalca sui server fino a causare alcuni problemi tecnici: proprio per farsi perdonare per questi inconvenienti, Embark Studios ha deciso di regalare 500 Raider Tokens gratis per tutti coloro che si sono collegati al gioco domenica 2 novembre.
Nella giornata di domenica si è concentrata la maggiore quantità di giocatori online, che ha portato al nuovo record di utenti contemporaneamente connessi su Steam, peraltro, portando anche ad alcuni problemi di stabilità dei server.
Proprio per rimediare a questi inconvenienti, gli sviluppatori di Arc Raiders hanno deciso di distribuire 500 Raider Tokens a tutti i giocatori che hanno effettuato il login durante la giornata di domenica 2 novembre.
Un ottimo regalo per dei problemi temporanei
"Il nostro team sta lavorando con determinazione per consentirti di salire a bordo delle navette in modo tempestivo e ti ringraziamo per la pazienza mentre mettiamo a punto il sistema", aveva scritto il team nelle ore scorse.
"Per dimostrarti la nostra gratitudine, ti invieremo 500 gettoni Raider da utilizzare come preferisci", ha aggiunto Embark, ribadendo poi la questione con il post su X visibile qui sopra.
I Raider Tokens sono la valuta in-game di Arc Raiders, che consente di acquistare vari elementi all'interno del gioco ed è acquistabile attraverso la spesa di denaro reale. 500 Tokens possono essere acquistati per circa 5€, dunque si tratta di un regalo gradito, come ricompensa per dei problemi temporanei.
In precedenza, abbiamo visto anche che Arc Raiders restituisce gli oggetti persi a causa dei cheater in automatico, per non rovinare il divertimento.