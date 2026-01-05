ROG XREAL R1: ASUS porta il gaming su schermo gigante negli occhiali AR

ASUS Republic of Gamers amplia il proprio ecosistema con i ROG XREAL R1, occhiali AR pensati per trasformare qualsiasi contenuto in un'esperienza da grande schermo, senza dipendere da TV o monitor tradizionali. L'obiettivo è chiaro: portare l'esperienza visiva tipica del gaming desktop in una forma indossabile, ottimizzata sia per il gioco portatile sia per l'uso con PC e console.

Il cuore del sistema è costituito da pannelli micro-OLED Sony Full HD, capaci di arrivare a 240Hz. Numeri che, al di là dell'effetto annuncio, puntano a garantire immagini più stabili e una risposta rapida nei contesti competitivi, dove fluidità e reattività restano fondamentali anche fuori dalla classica postazione da scrivania.