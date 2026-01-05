ROG XREAL R1: ASUS porta il gaming su schermo gigante negli occhiali AR

ASUS Republic of Gamers amplia il proprio ecosistema con i ROG XREAL R1, occhiali AR pensati per trasformare qualsiasi contenuto in un'esperienza da grande schermo, senza dipendere da TV o monitor tradizionali. L'obiettivo è chiaro: portare l'esperienza visiva tipica del gaming desktop in una forma indossabile, ottimizzata sia per il gioco portatile sia per l'uso con PC e console.
Il cuore del sistema è costituito da pannelli micro-OLED Sony Full HD, capaci di arrivare a 240Hz. Numeri che, al di là dell'effetto annuncio, puntano a garantire immagini più stabili e una risposta rapida nei contesti competitivi, dove fluidità e reattività restano fondamentali anche fuori dalla classica postazione da scrivania.
Un “monitor” virtuale da 171 pollici, senza configurazioni complesse
Uno degli aspetti su cui ROG insiste maggiormente è la semplicità d'uso. I ROG XREAL R1 possono essere collegati direttamente a ROG Ally tramite un singolo cavo USB-C, senza procedure di configurazione o software aggiuntivi. In pochi secondi, la console portatile si trasforma in una finestra virtuale di grandi dimensioni, pensata per chi vuole giocare in mobilità senza rinunciare all'impatto visivo.
Per l'uso domestico entra invece in gioco il ROG Control Dock, che aggiunge ingressi HDMI e DisplayPort, consentendo di passare facilmente da PC a console. L'idea è offrire un unico display "personale" per più piattaforme, riducendo i compromessi tra portabilità e versatilità.
Il campo visivo dichiarato arriva a 57 gradi e permette di simulare uno schermo virtuale fino a 171 pollici a circa quattro metri di distanza. Grazie ai 3 gradi di libertà nativi, lo schermo può essere ancorato nello spazio oppure seguire i movimenti della testa, adattandosi a situazioni diverse, dal gioco rilassato sul divano alle sessioni più dinamiche.
Le Specifiche Tecniche
Ecco le specifiche tecniche dei ROG XREAL R1 e del ROG Control Dock GCD01:
Specifiche Tecniche ROG XREAL R1
- Schermo: Sony micro-OLED da 0,55 pollici
- Risoluzione: 1920 x 1080
- Frequenza di aggiornamento: 240Hz
- Campo visivo (FOV): 57°
- Latenza motion-to-photon: 2ms
- Luminosità di picco: 700 nits
- Gamma colori: 107% sRGB
- 3 Gradi di Libertà (DoF): 3 DoF nativi, 6 DoF supportati
- Trasparenza lente regolabile: 3 livelli regolabili
- Regolazione IPD digitale: Sì
- Audio: Sound by Bose
- Peso: 91g
Specifiche Tecniche ROG Control Dock GCD01
- Porte I/O (Input): 2 x HDMI® 2.0, 1 x DisplayPort 1.4
- Porta I/O (Output): 1 x USB-C
- Risoluzione video: 4K @ 60Hz
- Dimensioni: 215 x 100 x 25mm
- Peso: 230g
Comfort visivo e audio immersivo per l’uso quotidiano
Per rendere l'esperienza più sostenibile nel tempo, ASUS ha lavorato anche sugli aspetti meno "spettacolari" ma decisivi nell'uso reale. Le lenti elettrocromiche regolano automaticamente la trasparenza in base alla luce ambientale o alle preferenze dell'utente, riducendo l'affaticamento visivo e migliorando la leggibilità in contesti diversi.
Sul fronte audio, la collaborazione con Bose punta a garantire un suono più avvolgente e una migliore percezione spaziale, elemento chiave non solo per l'immersione ma anche per la consapevolezza durante il gioco. Il tutto è racchiuso in una struttura da 91 grammi, pensata per essere indossata a lungo senza risultare invasiva.
I ROG XREAL R1 saranno mostrati dal vivo al CES 2026 e sono attesi sul mercato globale nella prima metà dell'anno. Più che un semplice accessorio, rappresentano un primo passo concreto di ROG verso il gaming AR indossabile, con l'ambizione di rendere lo "schermo grande" qualcosa che vi potete portare sempre dietro.