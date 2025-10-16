0

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è in promozione ad un ottimo prezzo su AliExpress ancora per pochi giorni

Su AliExpress, oggi, è possibile acquistare la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 che rimarrà in promozione fino a dopodomani, 18 ottobre.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/10/2025
Cyberpunk 2077
Su AliExpress, oggi, è posssibile fare scorta di videogiochi: fino al 18 ottobre è disponibile la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 ad un buon prezzo per PS5: 43,77€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link. La Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 rappresenta l'esperienza definitiva nell'universo dell'oscuro futuro creato da CD Projekt RED.

Questa edizione include tutti gli aggiornamenti al gameplay e tutti i contenuti pubblicati fino a oggi, compresa l'acclamata espansione Phantom Liberty, un intenso spy-thriller che amplia la storia principale con nuove missioni, personaggi e ambientazioni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nei panni di V, un fuorilegge urbano potenziato con impianti cibernetici, il giocatore potrà costruire la propria storia per le strade di Night City, una metropoli viva e pulsante dove ogni scelta conta. La città del futuro è ricca di attività, incontri e luoghi da esplorare: spetterà al giocatore decidere dove andare, cosa fare e con chi allearsi in un mondo che non dorme mai.

Ogni decisione presa, sia nel gioco base che in Phantom Liberty, avrà ripercussioni dirette sulla storia e sul destino dei personaggi che incrociano la strada di V, conducendo a diversi finali possibili. Tra azione, intrighi politici e dramma umano, la Ultimate Edition offre l'opportunità di vivere l'intero arco narrativo di Cyberpunk 2077 in un unico pacchetto. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Segnalazione Errore
