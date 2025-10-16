Daredevil: Born Again Stagione 2 ha una data di uscita ufficiale su Disney Plus

Daredevil: Born Again è piaciuto ai fan di Marvel e la serie TV di Disney Plus è stata rinnovata non solo a un seconda ma anche a una terza stagione. Quest'ultima è però ancora lontana e ora come ora dobbiamo preoccuparci di quando arriverà la seconda .

La data di uscita della seconda stagione di Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again Stagione 2 arriverà sui piccoli schermi il 4 marzo 2026, ovvero tra circa cinque mesi e quasi un anno esatto la prima stagione. La conferma è arrivata da Disney che ha pubblicato un teaser trailer al New York Comic-Con.

Daredevil e Punisher

"Ovviamente non posso dire molto", ha dichiarato Jesse Wigutow, sceneggiatore di Daredevil: Born Again, a IGN USA riguardo alla seconda stagione di Daredevil: Born Again, "ma sarà una stagione molto intensa, incentrata su Fisk nel suo ruolo di sindaco. Ci saranno molti intrighi politici e di palazzo."

"Quello che trovo davvero fantastico di questa stagione è che alla fine... [abbiamo] tutti questi elementi in movimento e questa grande tela che è New York City, ma alla fine dei conti, si tratta di questi due personaggi a cui tieni di più, quasi faccia a faccia in un parco giochi", ha continuato. "L'idea è questa. Si odiano, ma hanno bisogno l'uno dell'altro. E come superano questa situazione? Alla fine è questo il punto centrale. E penso che siamo riusciti a trasmettere questo messaggio in modo davvero divertente".

Segnaliamo infine che l'attore di Daredevil commenta il proprio ruolo in Clair Obscur: Expedition 33: "mi sento un truffatore".