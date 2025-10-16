GeForce NOW: nuove ricompense per i membri Ultimate e dieci giochi in arrivo nel cloud

Questa settimana GFN Thursday mette al centro la community con una serie di ricompense esclusive e nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW. I membri Ultimate possono ottenere una Golden Key gratuita per Borderlands 4, perfetta per sbloccare equipaggiamenti rari nel nuovo looter-shooter di Gearbox. L'offerta è valida fino al 16 novembre, mentre la potenza delle GPU GeForce RTX 5080 garantisce prestazioni di livello desktop per affrontare le battaglie più intense nel cloud.
Steam Next Fest e nuove demo giocabili in cloud
Con il Steam Next Fest in pieno svolgimento, gli utenti possono provare subito numerose demo grazie alla funzione Install-to-Play, che consente di avviare i titoli istantaneamente su macchine RTX virtuali. Tra le novità in streaming spiccano Warhammer 40,000: Mechanicus II, The Legend of Khiimori, The Oversight Bureau, Skate Story e Heroes of Might and Magic: Olden Era, tutti accessibili senza installazioni locali e con prestazioni ottimizzate.
Oltre al debutto della versione 1.0 di Pax Dei, GeForce NOW accoglie dieci nuovi giochi nella sua libreria cloud, tra cui Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Ball x Pit, Escape from Duckov, Fellowship, Amnesia: The Bunker (gratuito su Epic Games Store dal 16 al 23 ottobre) e Wobbly Life su Xbox e PC Game Pass. Anche Control entra ufficialmente nel gruppo dei titoli RTX 5080 Ready, affiancandosi a quelli già ottimizzati per la nuova generazione di server NVIDIA.
Server RTX 5080 in espansione e nuovi premi per i membri
Le infrastrutture GeForce NOW continuano a evolversi: dopo Ashburn, Portland, Dallas e Londra, anche Atlanta riceverà l'upgrade ai server RTX 5080 Blackwell, garantendo latenze minime e un'esperienza di gioco ancora più fluida. Nel frattempo, sul canale X di GeForce NOW, è attivo un giveaway ufficiale che mette in palio bundle SteelSeries con controller e cuffie, pensati per accompagnare le sessioni di gioco nel cloud.
Tra Membership Rewards, nuovi giochi e server sempre più potenti, GeForce NOW conferma la propria crescita come piattaforma cloud di riferimento. Gli utenti Ultimate e Priority potranno godere di prestazioni RTX di ultima generazione e vantaggi esclusivi, mentre i nuovi arrivi come Pax Dei, Fellowship e Control ampliano un catalogo che continua a evolversi settimana dopo settimana.