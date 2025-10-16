GeForce NOW: nuove ricompense per i membri Ultimate e dieci giochi in arrivo nel cloud

Questa settimana GFN Thursday mette al centro la community con una serie di ricompense esclusive e nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW. I membri Ultimate possono ottenere una Golden Key gratuita per Borderlands 4 , perfetta per sbloccare equipaggiamenti rari nel nuovo looter-shooter di Gearbox. L'offerta è valida fino al 16 novembre, mentre la potenza delle GPU GeForce RTX 5080 garantisce prestazioni di livello desktop per affrontare le battaglie più intense nel cloud.

Oltre al debutto della versione 1.0 di Pax Dei, GeForce NOW accoglie dieci nuovi giochi nella sua libreria cloud, tra cui Splinter Cell: Pandora Tomorrow, Ball x Pit, Escape from Duckov, Fellowship, Amnesia: The Bunker (gratuito su Epic Games Store dal 16 al 23 ottobre) e Wobbly Life su Xbox e PC Game Pass. Anche Control entra ufficialmente nel gruppo dei titoli RTX 5080 Ready, affiancandosi a quelli già ottimizzati per la nuova generazione di server NVIDIA.

Con il Steam Next Fest in pieno svolgimento, gli utenti possono provare subito numerose demo grazie alla funzione Install-to-Play, che consente di avviare i titoli istantaneamente su macchine RTX virtuali. Tra le novità in streaming spiccano Warhammer 40,000: Mechanicus II, The Legend of Khiimori, The Oversight Bureau, Skate Story e Heroes of Might and Magic: Olden Era , tutti accessibili senza installazioni locali e con prestazioni ottimizzate.

Server RTX 5080 in espansione e nuovi premi per i membri

Le infrastrutture GeForce NOW continuano a evolversi: dopo Ashburn, Portland, Dallas e Londra, anche Atlanta riceverà l'upgrade ai server RTX 5080 Blackwell, garantendo latenze minime e un'esperienza di gioco ancora più fluida. Nel frattempo, sul canale X di GeForce NOW, è attivo un giveaway ufficiale che mette in palio bundle SteelSeries con controller e cuffie, pensati per accompagnare le sessioni di gioco nel cloud.

La Golden Key di Borderlands 4

Tra Membership Rewards, nuovi giochi e server sempre più potenti, GeForce NOW conferma la propria crescita come piattaforma cloud di riferimento. Gli utenti Ultimate e Priority potranno godere di prestazioni RTX di ultima generazione e vantaggi esclusivi, mentre i nuovi arrivi come Pax Dei, Fellowship e Control ampliano un catalogo che continua a evolversi settimana dopo settimana.