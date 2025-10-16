20

La presidente di Xbox conferma la prossima generazione di console e mostra dove vengono create

Sarah Bond, capo di Xbox, ha confermato non solo che la prossima generazione di console si farà assolutamente, ma ha anche indicato dove la magia sta avvenendo.

16/10/2025
Sarah Bond, Presidente di Xbox

La presidente di Xbox, Sarah Bond, è apparsa a Good Morning America per mostrare al mondo Xbox ROG Ally, la nuova macchina da gioco portatile marchiata Xbox appena arrivata sul mercato.

Insieme a Carl Ledbetter, Partner Head of Design, Bond ha mostrato alla presentatrice Becky Worley gli Xbox Hardware Lab e ha anche colto l'occasione per citare lo sforzo produttivo verso la prossima generazione di console di Microsoft.

La dichiarazione di Bond sulla prossima generazione di Xbox

Come potete vedere anche nel video qui sotto condiviso online dal giornalista Jez Corden, Bond ha spiegato a Worley lo scopo dell'edificio 87 di Microsoft e ha svelato che in tale sede le nuove console Xbox sono in fase di sviluppo. Precisamente, questo luogo "top secret" non è solo il luogo dove le Xbox Ally sono state create, ma anche quello dove il futuro di Xbox prende forma.

Ovviamente Bond non ha dato dettagli sulle piattaforme che avremo modo di vedere tra alcuni anni, ma ha dichiarato in modo chiaro e inequivocabile che il team sta "ideando, facendo prototipi e testando la prossima generazione di Xbox".

Ovviamente bisogna capire esattamente che tipo di prodotti Xbox voglia creare con la prossima generazione di console: i rumor parlano di una console classica, ma che potrebbe essere trasformata in una sorta di PC-console senza troppa fatica da Microsoft, visti i componenti scelti.

Si chiacchiera anche del fatto che PS6 sarebbe come una AMD Radeon RX 9070XT ma la prossima Xbox sarebbe più potente.

