PS6 sarebbe molto meno costosa della prossima Xbox

Anche se per molti la generazione attuale di console è praticamente appena iniziata e non ci sia veramente bisogno di un passaggio a una nuova generazione, compagnie come Sony e Microsoft sono al lavoro sulle prossime piattaforme da gioco e stanno calcolando quando è bene (o anche solo quando è possibile) pubblicarle.

Sony, ad esempio, ha suggerito in modo alquanto diretto che la prossima console - che possiamo già chiaramente PS6, sebbene non sia ufficiale - è in arrivo "tra pochi anni", suggerendo che il periodo di uscita è il 2027, come dicono i rumor e come fanno intuire i cicli vitali delle precedenti generazioni di Sony.

Probabilmente anche Microsoft, che ha confermato il proprio impegno verso una nuova generazione, sarà pronta nello stesso periodo.