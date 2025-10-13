PS6 sarebbe molto meno costosa della prossima Xbox

Anche se per molti la generazione attuale di console è praticamente appena iniziata e non ci sia veramente bisogno di un passaggio a una nuova generazione, compagnie come Sony e Microsoft sono al lavoro sulle prossime piattaforme da gioco e stanno calcolando quando è bene (o anche solo quando è possibile) pubblicarle.
Sony, ad esempio, ha suggerito in modo alquanto diretto che la prossima console - che possiamo già chiaramente PS6, sebbene non sia ufficiale - è in arrivo "tra pochi anni", suggerendo che il periodo di uscita è il 2027, come dicono i rumor e come fanno intuire i cicli vitali delle precedenti generazioni di Sony.
Probabilmente anche Microsoft, che ha confermato il proprio impegno verso una nuova generazione, sarà pronta nello stesso periodo.
I prezzi della prossima generazione di console
Ovviamente ai giocatori interessa il "quando", ma interessa anche il "quanto", ovvero quanto costeranno queste macchine da gioco, considerando che negli ultimi anni i prezzi sembrano solo che aumentare. Ovviamente non abbiamo una risposta ufficiale delle compagnie e persino i leak non provano a dare numeri precisi, ma danno comunque un'idea.
L'impressione, infatti, è che PlayStation 6 sarà un po' meno potente della prossima Xbox (il cui nome è sempre un mistero, visto che non segue una logica lineare) ma soprattutto sarà anche meno costosa. Addirittura, Moore's Law Is Dead afferma che sarà sensibilmente meno costosa, una mossa che potrebbe attirare tutta una fetta di pubblico che dà massima priorità al prezzo, magari attirano ulteriori giocatori di Xbox verso di sé.
Ovviamente, molto dipenderà anche dalle funzionalità delle console, dai titoli a cui danno accesso (anche tramite abbonamenti come Game Pass) e dalla potenza hardware, con Xbox che potrebbe attirare i giocatori che vogliono macchine da gioco più prestanti. Per il momento però sono solo rumor e speculazioni, quindi non ci resta che attendere il prossimo anno o l'inizio del 2027, quando inizieremo ad avere un'idea più precisa del futuro del mercato console.
Pare anche che PS6 uscirà con un lettore disco rimovibile già al lancio, dice un noto insider.