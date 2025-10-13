Pixel 10, le app smettono di funzionare correttamente dopo l’aggiornamento di ottobre

L'aggiornamento di ottobre è disponibile sui dispositivi Pixel con alcune piccole correzioni. Tuttavia, diversi utenti hanno segnalato numerosi episodi di crash delle app su Pixel 10. Dopo aver installato l'aggiornamento, infatti, molte applicazioni si chiudono da sole o tendono a bloccarsi, ed è probabile che ciò possa verificarsi molto presto anche sugli altri dispositivi. Se doveste riscontrare problematiche simili, non esitate a segnalarcelo nei commenti. Vediamo meglio i dettagli in merito.

Crash delle app su Pixel 10 Molti utenti hanno segnalato questa problematica su Reddit. Pare infatti che le app si blocchino in modo casuale o restino bloccate nella schermata iniziale. Alcuni hanno provato a riavviare più volte sia l'app che il dispositivo, senza però riscontrare miglioramenti. Pixel 10 Pro Apps Crashing

byu/hootenanymessenger inGooglePixel Un utente sembra aver trovato una soluzione efficace, ovvero disinstallare gli aggiornamenti di Google Play Services e Google Play Store. L'ipotesi è che l'aggiornamento di ottobre di Play Services entri in conflitto con l'aggiornamento di settembre del sistema operativo Android. Condividiamo la segnalazione intera in modo da aiutarvi a capire meglio: "La soluzione che ho trovato è stata aggiornare alla versione di ottobre di Android OS, quindi disinstallare gli aggiornamenti di Google Play Services e del Google Play Store. La disinstallazione dell'aggiornamento di Play Services ti disconnetterà dal tuo account (o dai tuoi account) Google sul telefono, quindi assicurati di avere impostato delle passkey secondarie per i tuoi account prima di farlo. Nessun crash da quando ho eseguito questa procedura. La mia teoria è che l'aggiornamento di ottobre di Play Services entri in conflitto in qualche modo con l'aggiornamento di settembre di Android OS". Tuttavia, quest'ultima soluzione potrebbe non essere particolarmente sicura, dato che potrebbe compromettere alcune funzioni del telefono. Pare, inoltre, che non abbia funzionato davvero per tutti, quindi il rischio potrebbe non valerne la pena. Google Pixel, disponibile l'aggiornamento di ottobre: lista dei dispositivi interessati e principali novità