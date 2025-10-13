0

Il controller per telefono Trust GXT 735 Mylox è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller per telefono Trust GXT 735 Mylox al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   13/10/2025
Controller per telefono Trust GXT 735 Mylox

Su Amazon è disponibile il controller Bluetooth per smartphone Trust GXT 735 Mylox a 36,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 49,88 € e il prezzo consigliato di 49,99 €, permettendovi di risparmiare il 26%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller Trust GXT 735 Mylox

Si tratta di un controller per telefono, compatibile con smartphone iPhone e Android e con una connessione Bluetooth 5.0 a bassa latenza. Potrete sfruttare anche il Remote Play di PlayStation e Xbox. La batteria ricaricabile integrata offre fino a 12 ore di autonomia con una sola ricarica.

Controller Trust GXT 735 Mylox e compatibilità
Controller Trust GXT 735 Mylox e compatibilità

Troviamo inoltre una risposta a vibrazione doppia e pulsanti RGB, mentre il morsetto a molla gommato assicura una presa salda e si adatta a qualsiasi smartphone, quindi non dovrete preoccuparvi delle dimensioni. In questo caso si tratta del controller nella colorazione nera.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il controller per telefono Trust GXT 735 Mylox è in sconto su Amazon al minimo storico