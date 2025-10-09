Google Pixel, disponibile l’aggiornamento di ottobre: lista dei dispositivi interessati e principali novità

Google ha reso disponibile l'aggiornamento di ottobre per i suoi smartphone Pixel. Si tratta prevalentemente di piccole correzioni dedicate all'interfaccia utente, quindi eventuali cambiamenti più significativi potrebbero arrivare direttamente a dicembre. Tuttavia, alcuni dispositivi sono stati esclusi. Vediamo le principali novità e la lista degli smartphone interessati.

L'aggiornamento è stato distribuito dai Pixel 7 ai Pixel 10 . Ciò significa che, almeno per ora, i Pixel 6 sono stati esclusi. Vediamo di seguito la lista completa con annesso numero della build:

Correzioni e novità

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di piccole correzioni, quindi non aspettatevi cambiamenti significativi. Sono stati infatti corretti alcuni problemi di sfarfallio dello schermo, nonché di spegnimento improvviso, in particolare con i Pixel 7. La serie Pixel 10, invece, era affetta da un problema che causava la visualizzazione bloccata o sfocata in alcune condizioni. Anche quest'ultimo problema è stato risolto.

Google Pixel 10

Altre piccole correzioni riguardano l'interfaccia utente: in alcuni casi poteva persistere uno sfondo semi-trasparente dopo l'avvio della fotocamera, mentre in altri casi lo stato della torcia non appariva nel widget "At a Glance". Inoltre, alcuni Pixel erano soggetti a un arresto anomalo dell'interfaccia di sistema dopo aver avviato o interrotto il casting tramite Media Output Switcher. Tutti questi problemi sono stati risolti.

Per installare l'aggiornamento basterà andare nelle Impostazioni, poi nella sezione Sistema e infine Aggiornamenti Software. Potete scoprire ulteriori dettagli attraverso il bollettino di aggiornamento ufficiale.