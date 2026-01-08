Disney Plus inizierà a proporre video verticali in stile TikTok e Instagram

Disney ha annunciato che la sua piattaforma di video streaming Disney Plus riceverà un feed di video verticali nel corso del 2026. L'annuncio è avvenuto al Global Tech & Data Showcase, dedicato agli inserzionisti, del CES.

Cosa è stato detto sui video verticali di Disney Plus

La testata spiega che i video verticali che saranno presenti all'interno dell'app di Disney Plus includeranno: "contenuti originali di breve durata, clip social riadattate, scene rielaborate tratte da contenuti episodici o film di lunga durata, oppure una combinazione di questi elementi".

Disney Plus proporrà video verticali tramite l'app

"Pensa a tutti i contenuti Disney in formato breve che potresti desiderare, riuniti in un'unica app", ha dichiarato Erin Teague, EVP di Disney, sul palco durante l'evento. "Con il tempo evolveremo l'esperienza, esplorando applicazioni per una varietà di formati, categorie e tipologie di contenuti, per offrire un feed dinamico con ciò che ti interessa davvero - dallo sport alle notizie, fino all'intrattenimento - aggiornato in tempo reale in base alla tua ultima visita".

Si tratta di una novità non inattesa, visto che soprattutto certe fasce di utenti sono profondamente abituate al consumo di video in formato verticale (TikTok e Instagram, ad esempio) e questa novità potrebbe attirare l'attenzione di varie persone.

