PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition disponibile in preordine su Amazon

Il PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition è disponibile in preordine su Amazon a 84,99€. Questa versione speciale del controller per PlayStation 5 si distingue per il design vivace e personalizzato, dedicato al simpatico Astro, protagonista di numerose avventure sulla console Sony, e differente dalla precedente versione che aveva invece gli occhi "standard". Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il controller presenta dettagli esclusivi che richiamano il mondo di Astro: inserti blu sulle impugnature e sui tasti, oltre a un touch pad decorato con gli iconici occhi sorridenti del personaggio. Una scelta ideale per i collezionisti e per chi vuole dare un tocco unico alla propria esperienza di gioco.
Un must per i fan di PlayStation e Astro Bot
Oltre al look speciale, questa edizione mantiene tutte le caratteristiche avanzate del DualSense V2, tra cui grilletti adattivi, feedback aptico e sensori di movimento integrati. Funzionalità che rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva, specialmente nei titoli pensati per sfruttarne al massimo le potenzialità.
Questa edizione limitata rappresenta un pezzo da collezione per i fan, oltre che un accessorio perfettamente funzionale per il gaming quotidiano. Che sia per affrontare nuove avventure o per affiancare il prossimo titolo dedicato ad Astro, il DualSense V2 in versione Astro Bot è pronto a rendere speciale ogni partita.