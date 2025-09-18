PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition disponibile in preordine su Amazon

Il PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition è disponibile in preordine su Amazon a 84,99€. Questa versione speciale del controller per PlayStation 5 si distingue per il design vivace e personalizzato, dedicato al simpatico Astro, protagonista di numerose avventure sulla console Sony, e differente dalla precedente versione che aveva invece gli occhi "standard". Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il controller presenta dettagli esclusivi che richiamano il mondo di Astro: inserti blu sulle impugnature e sui tasti, oltre a un touch pad decorato con gli iconici occhi sorridenti del personaggio. Una scelta ideale per i collezionisti e per chi vuole dare un tocco unico alla propria esperienza di gioco.