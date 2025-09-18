0

PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition disponibile in preordine su Amazon

Un'edizione limitata del controller PS5 ispirata ad Astro, con dettagli esclusivi e un design unico che celebra il ritorno del piccolo eroe robotico.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   18/09/2025
Il controller DualSense limitato di Astro Bot
Astro Bot
Astro Bot
Il PlayStation DualSense V2 Astro Bot Limited Edition è disponibile in preordine su Amazon a 84,99€. Questa versione speciale del controller per PlayStation 5 si distingue per il design vivace e personalizzato, dedicato al simpatico Astro, protagonista di numerose avventure sulla console Sony, e differente dalla precedente versione che aveva invece gli occhi "standard". Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il controller presenta dettagli esclusivi che richiamano il mondo di Astro: inserti blu sulle impugnature e sui tasti, oltre a un touch pad decorato con gli iconici occhi sorridenti del personaggio. Una scelta ideale per i collezionisti e per chi vuole dare un tocco unico alla propria esperienza di gioco.

Un must per i fan di PlayStation e Astro Bot

Oltre al look speciale, questa edizione mantiene tutte le caratteristiche avanzate del DualSense V2, tra cui grilletti adattivi, feedback aptico e sensori di movimento integrati. Funzionalità che rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva, specialmente nei titoli pensati per sfruttarne al massimo le potenzialità.

Il DualSense di Astro Bot V2
Il DualSense di Astro Bot V2

Questa edizione limitata rappresenta un pezzo da collezione per i fan, oltre che un accessorio perfettamente funzionale per il gaming quotidiano. Che sia per affrontare nuove avventure o per affiancare il prossimo titolo dedicato ad Astro, il DualSense V2 in versione Astro Bot è pronto a rendere speciale ogni partita.

