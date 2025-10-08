L'esclusiva PS5 Astro Bot è in promozione su Amazon

La Festa delle Offerte Prime sta per terminare, ma le promozioni su Amazon continuano. Tra i videogiochi in sconto vi segnaliamo Astro Bot . L'esclusiva PS5 vincitrice del Game of The Year 2024, ora disponibile con uno sconto del 17%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina del gioco a questo indirizzo o cliccando nel box sottostante. Al momento il gioco è disponibile a 58,90 euro , con un risparmio di circa 12 euro sul prezzo di listino di 70,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Uno dei migliori platform per PS5

Astro Bot è un'avventura platform 3D sviluppato da Team Asobi in esclusiva per PS5 con protagonista Astro, il piccolo robottino diventato ormai la mascotte delle console di Sony, qui impegnato in una missione di salvataggio intergalattica dopo che la sua astronave, modellata sulla PS5, è stata distrutta da un alieno chiamato Space Bully Nebulax. Con l'aiuto del Dual Speeder, una navetta ispirata al controller DualSense, Astro dovrà esplorare oltre 50 pianeti per recuperare il suo equipaggio e le componenti della nave, affrontando boss giganteschi e creature bizzarre.

Il gioco sfrutta al massimo le funzionalità del DualSense, offrendo un'esperienza tattile immersiva che amplifica ogni salto, colpo e interazione ambientale. Astro Bot è anche un omaggio alla storia di PlayStation: durante il viaggio, il giocatore potrà incontrare oltre 150 personaggi iconici provenienti da titoli storici come God of War, Uncharted, Horizon, Devil May Cry e molti altri. Con un gameplay accessibile ma ricco di sorprese, una direzione artistica brillante, Astro Bot si è rivelato uno dei platform meglio riusciti degli ultimi anni.