Kingdom Come: Deliverance II ha trainato i ricavi di Warhorse, per un anno da record

Warhorse Studios ha registrato ricavi e profitti record per l'anno fiscale 2024/25, trainati dal successo di Kingdom Come: Deliverance II che, pubblicato a febbraio, ha incassato davvero un'enorme quantità di denaro.
Questo potrebbe essere l'anno migliore di sempre per la compagnia, dal punto di vista finanziario, con ricavi per 2,7 miliardi di corone ceche (circa 111 milioni di euro) e utili di 1 miliardo (circa 41 milioni di euro). Le vendite del gioco proseguono, anche se sono rallentate.
Nuovi giochi in sviluppo
In entrambi i casi si tratta di un enorme balzo in avanti rispetto all'anno precedente, che aveva chiuso in perdita a causa dei costi di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance II.
Un confronto più appropriato è con l'anno fiscale 2018, quando fu pubblicato il primo Kingdom Come: allora Warhorse registrò 1 miliardo di corone di ricavi e circa 520 milioni di utile.
Il rapporto ha confermato anche che Warhorse è già al lavoro su dei nuovi progetti: "Da gennaio 2025, Warhorse Studios ha iniziato a lavorare a nuovi progetti (giochi) e a espandere Kingdom Come: Deliverance 2. Da febbraio, inoltre, sta correggendo alcune problematiche del gioco." Il documento distingue chiaramente i giochi e le espansioni già pubblicati da quelli ancora in preparazione. Dalla sua uscita a febbraio, Kingdom Come 2 ha ottenuto ottime recensioni e grandi risultati di vendita.Warhorse ha festeggiato un milione di copie vendute già il giorno dopo il lancio, due milioni in meno di due settimane, e tre milioni a maggio.
Come ha dichiarato di recente il CEO Martin Frývaldský: "Siamo fiduciosi di raggiungere quattro milioni di copie vendute di Kingdom Come: Deliverance II."