Kingdom Come: Deliverance II ha trainato i ricavi di Warhorse, per un anno da record

Questo potrebbe essere l'anno migliore di sempre per la compagnia , dal punto di vista finanziario, con ricavi per 2,7 miliardi di corone ceche (circa 111 milioni di euro) e utili di 1 miliardo (circa 41 milioni di euro). Le vendite del gioco proseguono, anche se sono rallentate.

Warhorse Studios ha registrato ricavi e profitti record per l'anno fiscale 2024/25, trainati dal successo di Kingdom Come: Deliverance II che, pubblicato a febbraio, ha incassato davvero un'enorme quantità di denaro.

Nuovi giochi in sviluppo

In entrambi i casi si tratta di un enorme balzo in avanti rispetto all'anno precedente, che aveva chiuso in perdita a causa dei costi di sviluppo di Kingdom Come: Deliverance II.

Un confronto più appropriato è con l'anno fiscale 2018, quando fu pubblicato il primo Kingdom Come: allora Warhorse registrò 1 miliardo di corone di ricavi e circa 520 milioni di utile.

Il rapporto ha confermato anche che Warhorse è già al lavoro su dei nuovi progetti: "Da gennaio 2025, Warhorse Studios ha iniziato a lavorare a nuovi progetti (giochi) e a espandere Kingdom Come: Deliverance 2. Da febbraio, inoltre, sta correggendo alcune problematiche del gioco." Il documento distingue chiaramente i giochi e le espansioni già pubblicati da quelli ancora in preparazione. Dalla sua uscita a febbraio, Kingdom Come 2 ha ottenuto ottime recensioni e grandi risultati di vendita.Warhorse ha festeggiato un milione di copie vendute già il giorno dopo il lancio, due milioni in meno di due settimane, e tre milioni a maggio.

Come ha dichiarato di recente il CEO Martin Frývaldský: "Siamo fiduciosi di raggiungere quattro milioni di copie vendute di Kingdom Come: Deliverance II."