Il documentario Tron: La Genesi debutta su VGP Play mentre Tron: Ares arriva al cinema

Dalle origini del mito alla rivoluzione del Grid

Nel documentario, la sceneggiatrice Bonnie MacBird, autrice del primo Tron del 1982, ripercorre la nascita di un'idea che ha cambiato per sempre il rapporto tra uomo e macchina. Con la voce e il racconto della giornalista Sonia Serafini, Tron: La Genesi ci accompagna in un viaggio che attraversa cinema, arte e videogiochi, mostrando come la luce del Grid non si sia mai spenta negli ultimi quarant'anni.

Il poste di Tron: La Genesi firmato da Claudio Sciarrone

Il poster ufficiale del documentario è firmato da Claudio Sciarrone, celebre fumettista Disney e autore di PK - Paperinik New Adventures, noto per il suo stile visionario e fantascientifico.