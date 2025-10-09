Lo Stato del Kentucky fa causa a Roblox: "un parco giochi per predatori di bambini"

Roblox ha ovviamente negato le accuse e ha dichiarato di aver "preso una posizione innovativa sulla comunicazione con gli utenti in base alla loro età" e di aver applicato oltre 100 funzioni di sicurezza sulla piattaforma nel solo 2025.

Il Kentucky , lo stato USA, ha dato il via a una causa legale contro Roblox , la piattaforma videoludica più utilizzata al mondo. L'accusa è che il videogioco è "un parco giochi per i predatori che cercano di far del male ai nostri bambini".

I dettagli dell'accusa contro Roblox

La denuncia sostiene che Roblox Corporation "assicura ripetutamente ai genitori e al pubblico che Roblox è sicuro per i suoi utenti minorenni", ma che in realtà è "un terreno di caccia per i predatori di bambini", che possono agire quasi impunemente grazie al rifiuto dell'azienda di implementare "controlli di sicurezza di base" o anche solo di informare accuratamente gli utenti e i genitori dei pericoli presenti sulla piattaforma.

"Questi pericoli non sono banali", afferma la denuncia. "Si va dai predatori di bambini che agiscono da soli alle organizzazioni internazionali, legate a gruppi terroristici, che si dedicano allo sfruttamento sessuale dei minori e all'autolesionismo".

"I nostri figli non sono al sicuro su Roblox", ha dichiarato in un comunicato stampa il Procuratore Generale del Kentucky Russell Coleman. "I predatori e i criminali non si limitano a nascondersi nell'ombra della piattaforma, ma hanno potuto commettere i loro crimini alla luce del sole. Per anni Roblox ha ignorato questa crisi per poter continuare a realizzare profitti. La nostra responsabilità è proteggere i bambini del Kentucky dallo sfruttamento online da parte di questi predatori e delle aziende come Roblox che lo facilitano consapevolmente".

Una procedura simile è stata avviata in Louisiana due mesi fa. Roblox nel frattempo ha affermato: "Accogliamo con favore l'opportunità di un dialogo diretto con il Procuratore Generale, così come facciamo con altri responsabili politici. L'azione legale del Procuratore Generale si basa su informazioni obsolete e fuori contesto. Crediamo che insieme possiamo aumentare la sicurezza non solo su Roblox, ma su tutte le piattaforme utilizzate da bambini e adolescenti. L'ufficio del Procuratore Generale sta collaborando con gli avvocati dei querelanti, che a nostro avviso hanno travisato i fatti per ottenere un guadagno economico".

"Roblox ha assunto una posizione all'avanguardia nel settore per quanto riguarda la comunicazione basata sull'età e richiederà una stima dell'età facciale per tutti gli utenti Roblox che accedono alle nostre funzioni di comunicazione, entro la fine di quest'anno. Roblox non consente la condivisione di immagini tramite chat e la maggior parte delle chat su Roblox è soggetta a filtri progettati per bloccare la condivisione di informazioni personali. Monitoriamo costantemente tutte le comunicazioni per individuare eventuali danni gravi e rimuoviamo rapidamente i contenuti violativi quando vengono rilevati, collaborando strettamente con le forze dell'ordine".

Ricordiamo infine che Roblox ha stracciato Steam per il record del numero di giocatori contemporanei sulla piattaforma.