Il lancio di Crimson Desert su Steam si preannuncia straordinario

Peraltro i numeri di Steam andranno a sommarsi a quelli realizzati finora con le prenotazioni su PS5 e Xbox Series X|S , che partivano dalla solida base di oltre tre milioni di utenti che hanno messo Crimson Desert nella propria lista dei desideri.

"Dove Pearl Abyss ha davvero fatto centro è nella gestione del rapporto con la community: l'azienda è riuscita a placare le critiche più rumorose online , ascoltando attivamente i giocatori e rispondendo con ciò che questi volevano realmente sentirsi dire", ha scritto Elliott, ricordando il caso delle versioni console "nascoste".

Come riportato da Rhys Elliott, responsabile delle analisi di mercato di Alinea Analytics, il 10% dei preorder è stato effettuato nelle ultime ore , in concomitanza con il picco di una campagna marketing che lo studio sudcoreano ha portato avanti in maniera molto efficace.

Il confronto con altri giochi

Secondo Rhys Elliott, gli incassi registrati su Steam in prossimità dell'uscita di Crimson Desert lo posizionano nettamente davanti ad altri giochi recenti, considerando il medesimo momento del ciclo vitale: quasi quattro volte meglio di Kingdom Come: Deliverance 2, con i suoi 5,2 milioni di dollari, e quasi dieci volte meglio di Clair Obscur: Expedition 33, con i suoi 2,4 milioni.

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"Tuttavia, i dati a lungo termine mostrano che una partenza forte è solo l'inizio", si legge nell'analisi di Elliott. "Sia Expedition 33 sia Kingdom Come: Deliverance 2 hanno registrato una crescita costante dei ricavi, arrivando rispettivamente a 95,5 milioni e 101,3 milioni di dollari su Steam entro il giorno 120. Un risultato reso possibile dalla qualità delle esperienze offerte e dal passaparola positivo nel tempo."

"Per Crimson Desert, quindi, l'hype iniziale ha centrato tutti gli obiettivi pre-lancio, ma ora Pearl Abyss deve dimostrare di poter mantenere le promesse. Se la qualità dell'open world di Pywel e della sua struttura sandbox non sarà all'altezza di quanto mostrato nei trailer e nelle anteprime, lo slancio potrebbe esaurirsi rapidamente, senza raggiungere il successo duraturo visto con KCD2 ed Expedition 33."