Vivo X200 Pro è un top camera-phone: risparmia con il codice sconto dedicato e acquistalo su AliExpress

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul Vivo X200 Pro: tramite l'applicazione del codice ITAS100 è possibile risparmiare ben 100€ per un costo finale d'acquisto di 560,64€. Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link.

Il Vivo X200 Pro è uno smartphone premium progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza fotografica di alto livello. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,78" con risoluzione 1260 x 2800 pixel, capace di garantire immagini estremamente fluide grazie al refresh rate a 120 Hz. La luminosità di picco fino a 4500 nits lo rende utilizzabile anche sotto la luce diretta del sole.