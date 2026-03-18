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Vivo X200 Pro è un top camera-phone: risparmia con il codice sconto dedicato e acquistalo su AliExpress

Oggi, il Vivo X200 Pro è in promozione grazie all'applicazione di un codice sconto che ne fa calare il prezzo. Scopriamo i dettagli dell'offerta e dello smartphone.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   18/03/2026
Vivo X200 Pro

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul Vivo X200 Pro: tramite l'applicazione del codice ITAS100 è possibile risparmiare ben 100€ per un costo finale d'acquisto di 560,64€. Puoi accedere alla pagina dedicata al prodotto direttamente tramite questo link.

Il Vivo X200 Pro è uno smartphone premium progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza fotografica di alto livello. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,78" con risoluzione 1260 x 2800 pixel, capace di garantire immagini estremamente fluide grazie al refresh rate a 120 Hz. La luminosità di picco fino a 4500 nits lo rende utilizzabile anche sotto la luce diretta del sole.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 9400. Il supporto alle reti 5G e al Wi-Fi 7 garantisce inoltre una connettività veloce e stabile. La memoria interna da 256 GB UFS 4.0 offre spazio a sufficienza per archiviare applicazioni, foto e video senza compromessi.

Vivo X200 Pro 5G Dual Sim Cosmos Black 512Gb And 16Gb Ram Removebg Preview

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza: include una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6, un potente teleobiettivo da 200 MP con zoom 3.7x e una lente grandangolare da 50 MP. È possibile registrare video fino alla risoluzione 8K. Completa il tutto una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 90W.

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