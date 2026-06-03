Il monitor Samsung Odyssey G3 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il prezzo del monitor Samsung Odyssey G3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 119€ (suo minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il display utilizza una risoluzione 1920 x 1080 pixel (FHD 1080p) con formato 16:9 e pannello VA, caratterizzato da un buon rapporto di contrasto pari a 3000:1, che consente neri più profondi e una migliore resa delle scene scure. Uno dei punti di forza principali del Samsung Odyssey G3 è la frequenza di aggiornamento da 180 Hz.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il monitor supporta anche la tecnologia AMD FreeSync, che aiuta a sincronizzare la scheda grafica con lo schermo per eliminare fenomeni di screen tearing e stuttering. La superficie opaca del display riduce i riflessi, migliorando la visibilità anche in ambienti luminosi. Dal punto di vista delle funzionalità, il Samsung Odyssey G3 include una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio.
È inoltre dotato di regolazione ergonomica HAS con funzione pivot, che permette di ruotare e adattare lo schermo alle proprie esigenze. A questo si aggiunge un tempo di risposta di 1 millisecondo, ideale per ridurre al minimo ritardi e sfocature nei giochi più veloci.
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