Il monitor Samsung Odyssey G3 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo il prezzo del monitor Samsung Odyssey G3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 119€ (suo minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il display utilizza una risoluzione 1920 x 1080 pixel (FHD 1080p) con formato 16:9 e pannello VA, caratterizzato da un buon rapporto di contrasto pari a 3000:1, che consente neri più profondi e una migliore resa delle scene scure. Uno dei punti di forza principali del Samsung Odyssey G3 è la frequenza di aggiornamento da 180 Hz.