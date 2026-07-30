Il processore Ryzen 7 9700X targato AMD è in offerta su Amazon: 8 core, 16 thread e socket AM5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9700X: l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo totale e finale d'acquisto di 293,68€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il processore AMD Ryzen 7 9700X rappresenta una soluzione avanzata per chi cerca elevate prestazioni nel gaming, nella produttività e nella creazione di contenuti. Basato sull'architettura Ryzen serie 9000 e compatibile con il socket AM5, questo modello dispone di 8 core e 16 thread, offrendo una potenza di calcolo ideale per le operazioni più impegnative.