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Preordina l'edizione fisica di Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2

Tra le proposte di Amazon troviamo Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2 in preordine. Si tratta del nuovo strategico di Nintendo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/07/2026
Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2
Fire Emblem: Fortune's Weave
Fire Emblem: Fortune's Weave
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Su Amazon è possibile preordinare il gioco Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2 a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 17 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura

Questa nuova avventura ti proietterà nell'impero di Dagda, precisamente a Dagsion, la capitale imperiale, dove si svolge il Torneo dei gladiatori. La storia ruota attorno a quattro protagonisti, ognuno con l'obiettivo di vincere per vedere esaudito un desiderio. Potrai scegliere uno dei quattro personaggi e vivere una campagna con eventi e sviluppi narrativi strettamente legati al protagonista selezionato.

Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2
Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2

Il gameplay non si basa soltanto sui combattimenti: potrai reclutare nuovi alleati e affrontare missioni fuori dalle mura di Dagsion. Ricordiamo che si tratta di un preordine, al momento non scontato. Nel frattempo, in questo articolo trovi ulteriori dettagli legati al gioco, dai dettagli dedicati alla trama al gameplay. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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