Preordina l'edizione fisica di Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2

Su Amazon è possibile preordinare il gioco Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2 a 79,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con l'uscita ufficiale prevista per il 17 settembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.