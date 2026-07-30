Preordina l'edizione fisica di Fire Emblem Fortune's Weave per Nintendo Switch 2

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Una nuova avventura
Questa nuova avventura ti proietterà nell'impero di Dagda, precisamente a Dagsion, la capitale imperiale, dove si svolge il Torneo dei gladiatori. La storia ruota attorno a quattro protagonisti, ognuno con l'obiettivo di vincere per vedere esaudito un desiderio. Potrai scegliere uno dei quattro personaggi e vivere una campagna con eventi e sviluppi narrativi strettamente legati al protagonista selezionato.
Il gameplay non si basa soltanto sui combattimenti: potrai reclutare nuovi alleati e affrontare missioni fuori dalle mura di Dagsion. Ricordiamo che si tratta di un preordine, al momento non scontato. Nel frattempo, in questo articolo trovi ulteriori dettagli legati al gioco, dai dettagli dedicati alla trama al gameplay. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.