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Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato. Si tratta del gioco con grafica in HD migliorata.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/07/2026
Donkey Kong Country Returns HD
Donkey Kong Country Returns HD
Donkey Kong Country Returns HD
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Vesti i panni di Donkey Kong e recupera Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch a 38,99 € rispetto al prezzo consigliato di 60,51 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Livelli extra e modalità co-op

Si tratta del momento perfetto per aggiungere questo gioco alla tua collezione, ed è compatibile con Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite. Si tratta di uno dei platform più amati di sempre, con una grafica in alta definizione e diversi miglioramenti tecnici per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Troverai inoltre livelli pieni di segreti, sfide e boss spettacolari da affrontare.

Donkey Kong Country Returns HD
Donkey Kong Country Returns HD

Se non vuoi giocare da solo, potrai unirti a un amico grazie alla modalità co-op locale. In questa edizione sono stati aggiunti anche i livelli extra della versione per Nintendo 3DS, quindi è un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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