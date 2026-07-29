Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch è al minimo storico

Vesti i panni di Donkey Kong e recupera Donkey Kong Country Returns HD per Nintendo Switch a 38,99 € rispetto al prezzo consigliato di 60,51 €, permettendoti di risparmiare fino al 36%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Livelli extra e modalità co-op
Si tratta del momento perfetto per aggiungere questo gioco alla tua collezione, ed è compatibile con Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite. Si tratta di uno dei platform più amati di sempre, con una grafica in alta definizione e diversi miglioramenti tecnici per offrirti un'esperienza ancora più godibile. Troverai inoltre livelli pieni di segreti, sfide e boss spettacolari da affrontare.
Se non vuoi giocare da solo, potrai unirti a un amico grazie alla modalità co-op locale. In questa edizione sono stati aggiunti anche i livelli extra della versione per Nintendo 3DS, quindi è un titolo che dovresti assolutamente recuperare. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.