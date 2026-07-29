Un nuovo gioco di Wuchang è stato annunciato, con il creatore originale a capo del progetto

Wuchang: Fallen Feathers è stato pubblicato il 24 luglio 2025 e di recente è stato annunciato un nuovo traguardo raggiunto dal gioco, in termini di numero di giocatori .

505 Games e Indolphinity hanno annunciato di aver stretto un accordo per la pubblicazione di un nuovo capitolo della serie Wuchang, il gioco d'azione soulslike. Indolphinity è uno studio di sviluppo di videogiochi cinese fondato da Xia Siyuan, creatore originale di Wuchang presso il precedente team di sviluppo, Leenzee.

I dettagli sull'accordo per il nuovo Wuchang

Ricordiamo che nell'aprile 2026 Digital Bros. - editore del gioco - ha acquistato i diritti di Wuchang. 505 Games (parte di Digital Bros.) e Indolphinity si sono "mosse rapidamente per definire la fase successiva di sviluppo del franchise", secondo un comunicato ufficiale.

Wuchang ci porta in Cina, in mezzo a creature provenienti dalla mitologia

"In base all'accordo, Indolphinity guiderà lo sviluppo creativo del sequel, mentre 505 Games finanzierà e pubblicherà il gioco a livello globale", secondo quanto spiegato dal comunicato, che continua: "Attraverso questa partnership, 505 Games e Indolphinity ribadiscono la loro condivisa fiducia nel potenziale a lungo termine del franchise Wuchang e il loro comune impegno nel preservare l'autenticità e l'identità culturale dell'IP. Tutto lo sviluppo creativo futuro rimarrà saldamente radicato in Cina attraverso la stretta collaborazione tra il creatore originale e 505 Games, garantendo la continuità della visione, della qualità e della realizzazione."

Inoltre, Digital Bros. "costituirà una controllata dedicata a Chengdu. La nuova entità locale lavorerà a stretto contatto con lo studio e rafforzerà ulteriormente l'impegno strategico del Gruppo nell'ecosistema dello sviluppo di videogiochi in Cina."

Xia Siyuan, fondatore di Indolphinity, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di intraprendere ancora una volta una profonda collaborazione con 505 Games sotto la nuova insegna del nostro studio, Indolphinity. In quanto team di sviluppo locale composto da creatori cinesi, abbiamo sempre creduto che un ricco patrimonio culturale sia l'essenza dei nostri giochi e la loro forza competitiva. Il rispetto di 505 Games per il processo creativo e la sua autentica comprensione delle esigenze degli sviluppatori sono perfettamente in sintonia con i nostri valori, e questa visione condivisa ci trasmette grande fiducia nel futuro a lungo termine della serie."

"Ascoltiamo da vicino la voce autentica dei giocatori e della community e rimaniamo saldamente fedeli alle nostre aspirazioni creative originali e alle nostre radici culturali, sforzandoci di rispondere alle attese di tutti con una qualità più rifinita e un'esperienza più completa. La storia di Wuchang è tutt'altro che finita. Insieme, Indolphinity e 505 Games hanno intrapreso un nuovo viaggio, dando vita a un capitolo completamente nuovo della storia di Wuchang profondamente radicato nel territorio orientale."