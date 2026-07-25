Wuchang: Fallen Feathers celebra un nuovo traguardo: ecco in quanti hanno giocato al soulslike

505 Games e Digital Bros. hanno annunciato che Wuchang: Fallen Feathers ha superato i 5 milioni di giocatori . Precisiamo che non si sta parlando di copie vendute, ma del numero di utenti che hanno almeno provato il gioco, quindi si contano anche tutti coloro che hanno avviato l'opera tramite servizi in abbonamento come PS Plus.

Il messaggio di Digital Bros. su

Tramite un messaggio pubblicato su Steam, l'editore ha spiegato: "Proprio oggi, un anno fa, i giocatori di tutto il mondo intraprendevano un'avventura di una bellezza inquietante e indimenticabile attraverso le oscure terre di Shu. Oggi festeggiamo il primo anniversario di Wuchang: Fallen Feathers!"

"Wuchang: Fallen Feathers ha affascinato i giocatori grazie alla sua ricca cultura cinese, a un sistema di combattimento impegnativo, a una direzione artistica mozzafiato e a una narrazione carica di emozioni. Al lancio, Wuchang: Fallen Feathers ha raggiunto 131.000 utenti contemporanei (CCU) su Steam, segnando uno dei debutti più forti degli ultimi anni per un nuovo titolo ARPG soulslike."

"Nel corso dell'ultimo anno, la community ha continuato a crescere, sostenuta dal feedback dei giocatori, da aggiornamenti costanti e da una passione condivisa per il superamento delle formidabili sfide del gioco."

"Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la dedizione della community globale di Wuchang. Negli ultimi dodici mesi sono stati condivisi milioni di momenti: vittorie sofferte, incontri indimenticabili con i boss, creazioni dei fan, speedrun, guide, teorie e discussioni che hanno contribuito a trasformare Wuchang: Fallen Feathers da un titolo attesissimo a un franchise amatissimo."

"In questo giorno così speciale, siamo inoltre felicissimi di confermare che abbiamo superato i 5 milioni di giocatori. Grazie a ogni singola persona che ha giocato, sostenuto, condiviso e creduto in Wuchang: Fallen Feathers. Raggiungere questo incredibile traguardo è stato possibile solo grazie a questa fantastica community."

Ricordiamo infine che la compagnia italiana Digital Bros ha comprato i diritti di Wuchang: Fallen Feathers.