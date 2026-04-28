La compagnia italiana Digital Bros ha comprato i diritti di Wuchang: Fallen Feathers

Ricordiamo che Wuchang: Fallen Feathers è un soulslike cinese pubblicato nel luglio 2025 . L'opera ha ottenuto buone vendite al lancio secondo gli analisti, ma il team di sviluppo è stato chiuso, pare a causa dell'addio di una serie di membri senior della compagnia e il rifiuto dei rimanenti di trasformarsi in un team di supporto.

Tramite un comunicato ufficiale, Digital Bros - la compagnia italiana che è proprietaria anche di 505 Games - ha annunciato di aver acquistato i diritti di Wuchang: Fallen Feathers per un totale di circa 4 milioni di euro.

L'acquisizione di Wuchang: Fallen Feathers da parte di Digital Bros

Il comunicato afferma che "garantirsi la proprietà intellettuale rafforzerà la capacità del Gruppo di prendere decisioni tempestive riguardo al suo sviluppo futuro e ai relativi investimenti." L'impressione quindi è che Digital Bros voglia far evolvere l'opera, sebbene non ci si debba aspettare che avvenga a breve termine visto che "il Gruppo non prevede che l'acquisizione abbia un impatto significativo sulle prospettive di business per l'anno fiscale in corso precedentemente comunicate al mercato."

Digital Bros afferma anche che "l'Operazione garantisce al Gruppo la piena proprietà della PI, consentendo il totale mantenimento del valore generato durante il suo intero ciclo di vita ed eliminando qualsiasi futuro obbligo di royalty verso lo sviluppatore. Il corrispettivo totale ammonta a 32 milioni di RMB (circa 4 milioni di Euro), che saranno finanziati attraverso le linee di credito disponibili del Gruppo."

505 Games è stato l'editore del videogioco, che ha ottenuto 130.000 giocatori contemporanei su Steam, è stato tra i più venduti sulla piattaforma di Valve, arrivando a un totale di un milione di copie contando anche le versioni console, generando 30 milioni di euro, il che "conferma la forza del prodotto e il suo potenziale a lungo termine".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Wuchang: Fallen Feathers.