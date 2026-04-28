Meta punta a raccogliere energia solare direttamente dallo spazio, con dei satelliti in orbita, per alimentare l'IA

Meta ha annunciato un ambizioso progetto. L'azienda sta infatti lavorando a un sistema per raccogliere energia solare direttamente nello spazio, grazie a una collaborazione con Overview Energy. L'idea alla base del progetto è semplice ma innovativa: superare uno dei principali limiti dell'energia solare tradizionale, ovvero l'intermittenza.

Gli impianti terrestri producono elettricità solo durante le ore di luce, restando inattivi per gran parte del tempo. Per aggirare questo problema, Overview Energy prevede l'utilizzo di satelliti in orbita geosincrona, a circa 22.000 miglia sopra l'equatore, dove la luce solare è costante.

Questi satelliti raccoglieranno energia nello spazio e la trasmetteranno sulla Terra sotto forma di luce infrarossa a bassa intensità, che verrà poi convertita in elettricità dagli impianti già esistenti.