Meta punta a raccogliere energia solare direttamente dallo spazio, con dei satelliti in orbita, per alimentare l'IA

Meta ha annunciato un ambizioso progetto. L'azienda sta infatti lavorando a un sistema per raccogliere energia solare direttamente nello spazio, grazie a una collaborazione con Overview Energy. L'idea alla base del progetto è semplice ma innovativa: superare uno dei principali limiti dell'energia solare tradizionale, ovvero l'intermittenza.
Gli impianti terrestri producono elettricità solo durante le ore di luce, restando inattivi per gran parte del tempo. Per aggirare questo problema, Overview Energy prevede l'utilizzo di satelliti in orbita geosincrona, a circa 22.000 miglia sopra l'equatore, dove la luce solare è costante.
Questi satelliti raccoglieranno energia nello spazio e la trasmetteranno sulla Terra sotto forma di luce infrarossa a bassa intensità, che verrà poi convertita in elettricità dagli impianti già esistenti.
Meta punta alla produzione continua e senza interruzioni dell'energia
Questo approccio consentirebbe una produzione continua di energia, aumentando significativamente l'efficienza delle infrastrutture solari senza la necessità di costruire nuovi impianti su larga scala. Secondo Meta, proprio l'utilizzo di infrastrutture già esistenti potrebbe accelerare l'adozione di questa tecnologia.
Il progetto si inserisce in un contesto più ampio, in cui la crescente domanda energetica dei data center per l'IA richiede soluzioni sostenibili e indipendenti dalla rete elettrica tradizionale. In questo senso, l'iniziativa di Meta si distingue da altre idee simili, come i data center orbitali ipotizzati da SpaceX, puntando invece a portare l'energia dallo spazio alla Terra.
Meta e l'accordo con Noon Energy
Parallelamente, Meta ha stretto un accordo con Noon Energy per sviluppare nuove tecnologie di accumulo energetico. Le soluzioni proposte utilizzano celle a combustibile a ossido solido reversibili e sistemi di stoccaggio basati sul carbonio, capaci di garantire oltre 100 ore di autonomia.
Si tratta di un miglioramento significativo rispetto alle batterie agli ioni di litio tradizionali. Queste iniziative fanno parte della strategia di Meta per alimentare i propri progetti IA in modo sostenibile. Che cosa ne pensate di questa serie di soluzioni? Fatecelo sapere nella sezione commenti.