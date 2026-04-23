Meta introduce la supervisione sull’IA: i genitori potranno monitorare i temi discussi dai figli con l’intelligenza artificiale

Le categorie visibili spaziano da ambiti educativi come "Scuola" e "Scrittura" a temi più personali o ricreativi come "Salute e Benessere", "Viaggi" o "Intrattenimento".

In un clima di crescente pressione normativa e sociale, Meta ha introdotto una funzionalità cruciale all'interno del suo hub di supervisione: la possibilità per i genitori di monitorare gli argomenti che i propri figli adolescenti discutono con l'intelligenza artificiale di Facebook, Messenger e Instagram .

La società ha successivamente perso la causa , diventando legalmente responsabile per non aver protetto adeguatamente i minori sulla piattaforma . L'introduzione degli Insights sembra dunque un tentativo strategico di dimostrare maggiore trasparenza e collaborazione con le famiglie.

Questa mossa arriva in un momento delicato per la società di Mark Zuckerberg. Lo scorso gennaio, Meta aveva sospeso globalmente l'accesso dei minori ai suoi "AI Characters" a pochi giorni dall'inizio di un processo in New Mexico.

Meta trasforma il lavoro dei dipendenti in dati: tracciati mouse e tastiera per insegnare all'IA come usare il computer

I genitori possono scendere nel dettaglio selezionando una categoria: ad esempio, sotto "Stile di vita" si troveranno sottosezioni come moda o cibo , mentre "Salute" mostrerà se l'interesse è rivolto al fitness o alla salute mentale .

Meta e il Consiglio di esperti per il benessere nell'IA

Oltre al monitoraggio, Meta ha annunciato la creazione di un Consiglio di esperti per il benessere nell'IA, che guiderà lo sviluppo futuro dei prodotti rivolti ai giovani. Sono stati inoltre introdotti suggerimenti per i genitori su come avviare conversazioni aperte e senza pregiudizi riguardo alle esperienze digitali dei figli.

L'obiettivo dichiarato è quello di fornire strumenti che aiutino gli adolescenti a navigare nel mondo dell'intelligenza artificiale in modo sicuro, evitando però di isolarli completamente da una tecnologia che sta diventando parte integrante della loro quotidianità scolastica e sociale