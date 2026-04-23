Tomodachi Life vende quindici volte più di Pragmata nella classifica giapponese

Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha fatto il botto nella classifica giapponese, piazzando al lancio oltre mezzo milione di copie e ponendo le basi per un grande successo di questo atteso ritorno, in particolare per quanto concerne l'utenza nipponica.
In seconda posizione troviamo il debutto di Pragmata, che risulta decisamente schiacciato dall'esclusiva Nintendo, totalizzando poco più di 36.000 copie vendute e dunque circa un quindicesimo rispetto ai numeri di Tomodachi Life: una differenza davvero notevole.
- [NSW] Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 565.405 (New)
- [PS5] Pragmata - 36.470 (New)
- [SW2] Pokémon Pokopia - 19.096 (910.005)
- [SW2] Mario Kart World - 5.130 (2.900.842)
- [NSW] Minecraft - 3.550 (4.190.151)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 3.538 (8.423.202)
- [NSW] Doraemon Dorayaki Shop Story - 3.299 (New)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons - 3.067 (104.917)
- [NSW] Nintendo Switch Sports - 2.459 (1.720.506)
- [NSW] Pokemon Rosso Fuoco / Verde Foglia - 2.169 (20.218)
Pokémon Pokopia è dunque stato scalzato dalla vetta, ma continua nel suo percorso verso il milione di copie vendute, e di questo passo non impiegherà molto a raggiungere il traguardo. La top five viene completata da Mario Kart World e da Minecraft.
La classifica hardware
Passando alla classifica software, l'unica differenza rispetto alla settimana scorsa è il sorpasso di PS5 Pro ai danni di PS5, legato probabilmente alla versione aggiornata della PlayStation Spectral Super Resolution, che potrebbe aver spinto la nuova console Sony. Parliamo tuttavia di cifre molto relative rispetto allo strapotere Nintendo.
- Nintendo Switch 2 - 44.280 (5.107.397)
- Nintendo Switch Lite - 16.511 (6.931.105)
- Nintendo Switch modello OLED- 10.472 (9.543.843)
- PlayStation 5 Digital Edition - 5.501 (1.260.442)
- Nintendo Switch - 4.513 (20.279.020)
- PlayStation 5 Pro - 3.066 (345.642)
- PlayStation 5 - 2.163 (5.913.856)
- Xbox Series X - 223 (326.285)
- Xbox Series X Digital Edition - 147 (30.011)
- Xbox Series S - 84 (341.779)