Il monitor da gaming MSI è in sconto su Amazon al minimo storico: refresh rate da 180Hz, full HD e tecnologia anti-flicker

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo monitor ad un prezzo accessibile: l'MSI G255F da 25" viene messo in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo finale di 89€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: I monitor da gaming MSI con pannello IPS Rapid sono progettati per offrire un'esperienza visiva di alto livello, combinando velocità, precisione cromatica e comfort visivo. Questi schermi garantiscono colori intensi e realistici, mantenendo allo stesso tempo angoli di visione ampi fino a 178°.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il modello da 25" Full HD (1920 x 1080, formato 16:9) è pensato in particolare per il gaming competitivo e gli esports. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz, supportata da Adaptive-Sync, assicura un'immagine fluida e senza tearing, mentre il tempo di risposta di 1 ms (GtG) riduce al minimo il motion blur, offrendo un vantaggio nei giochi più veloci.
La qualità cromatica è un altro punto di forza: il monitor supporta fino a 16,7 milioni di colori con copertura del 99% dello spazio sRGB. Per migliorare il comfort durante l'uso prolungato, integra tecnologie come Less Blue Light, che riduce la luce blu dannosa, e Anti-Flicker, che limita lo sfarfallio dello schermo e riduce l'affaticamento degli occhi.