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L'attore di Edward Kenway suona la carica per Assassin's Creed: Black Flag Resynced

L'attore che interpreta Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Matt Ryan, ha pubblicato un video messaggio pieno di entusiasmo in vista della presentazione di stasera.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/04/2026
Matt Ryan
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Matt Ryan, l'attore che interpreta Edward Kenway, ha pubblicato un video messaggio carico di entusiasmo in vista della presentazione di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che come sappiamo verrà trasmessa stasera a partire dalle 18.00.

"Ciao a tutti, sono Matt Ryan. O forse dovrei dire capitano Edward Kenway? Questa nave ha avuto più falle di uno scafo a groviera", dice Ryan nella clip, riferendosi ovviamente ai tanti leak che hanno rivelato con largo anticipo l'esistenza del remake.

"Tuttavia il vero tesoro è ancora sottocoperta", continua l'attore. "Fra poche ore vi mostreremo cosa abbiamo in serbo per voi, perciò vedete di esserci, gente. Tra pochissimo leviamo le ancore: ci vediamo lì."

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Particolarmente amato dagli appassionati della serie, Black Flag si pone probabilmente come l'episodio più sensato per l'operazione che Ubisoft sta cercando di portare avanti, e che a quanto pare non si limitera a questo singolo capitolo.

Ezio, stai per tornare anche tu?

Un volto tutt'altro che sconosciuto

Protagonista di uno dei momenti migliori della serie Assassin's Creed, Black Flag ha visto appunto Matt Ryan prestare il proprio volto e la propria voce al personaggio di Edward Kenway, e si tratta un casting molto interessante per la serie Ubisoft.

Attore di teatro, cinema e serie TV con una lunga lista di apparizioni, Ryan ha infatti interpretato in più occasioni il ruolo di John Constantine, in particolare nell'omonima serie televisiva prodotta da Warner Bros. fra il 2014 e il 2015.

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