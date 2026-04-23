Yoshi and the Mysterious Book si mostra in un trailer panoramico in vista del lancio su Nintendo Switch 2

In vista del debutto su Nintendo Switch 2 fissato per il 21 maggio, Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer panoramico di Yoshi and the Mysterious Book, pensato per riassumere e mettere in risalto alcuni degli elementi chiave dell'avventura.
In questo nuovo capitolo, il dinosauro verde decide di aiutare Enzo, un libro parlante caduto dal cielo, a recuperare la memoria. Tra le sue pagine vivono creature bizzarre che Enzo non riesce più a ricordare: starà al giocatore esplorare ambienti coloratissimi, incontrare queste creature e catalogarle una per una.
Un’avventura all’insegna della ricerca e della scoperta
Yoshi può contare sulle sue abilità classiche, lingua estesa, lancio delle uova, Salto Svolazzante e Schianto a Terra, affiancate da una nuova mossa, il Colpo di Coda, che permette di interagire con le creature in modi inediti, farle salire sulla sua schiena e scoprire segreti nascosti nello scenario.
La progressione ruota attorno alla ricerca: ogni creatura può essere osservata, "assaggiata", colpita con un uovo o studiata in vari modi per comprenderne il comportamento. Una volta completata l'analisi, il giocatore ottiene una "grande scoperta" che lo riporta da Enzo, dove potrà dare un nome alla creatura o lasciare che sia il libro a suggerirne uno. L'obiettivo è riempire le pagine del tomo con tutte le scoperte effettuate.
Proseguendo nell'avventura si sbloccano nuovi capitoli del libro, che ampliano gli habitat da esplorare: montagne, coste, valli e altri biomi popolati da creature uniche, alcune canterine, altre soffici e capaci di moltiplicarsi, altre ancora simili a sciami. Il gioco supporta anche la scansione degli amiibo, utile per ottenere monete o bonus di fortuna, spendibili per ricevere suggerimenti sulle creature non ancora scoperte.
Infine, Yoshi non è l'unico a esplorare il libro misterioso: Bowser Junior e Kamek sembrano essere sulle tracce di una scoperta tutta loro, aggiungendo un ulteriore filo narrativo da seguire durante l'avventura.