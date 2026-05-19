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I voti di Yoshi and the Mysterious Book premiano la nuova esclusiva Nintendo?

La stampa internazionale si è espressa nei confronti di Yoshi and the Mysterious Book: i voti assegnati al gioco sono all'altezza delle aspettative per la nuova esclusiva Nintendo?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   19/05/2026
Il protagonista di Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book
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Yoshi and the Mysterious Book è stato accolto con voti molto positivi dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato parecchio la nuova esclusiva Nintendo, pur al netto di alcune eccezioni.

Il numero che ricorre più spesso nell'elenco qui sotto è infatti l'8, a conferma della solidità dell'esperienza offerta da questa insolita avventura dedicata a Yoshi, che tuttavia ha portato a casa anche alcune valutazioni decisamente meno brillanti.

  • Multiplayer.it - 9
  • COGConnected - 9
  • Gameliner - 9
  • Indigo GEEK - 9
  • WellPlayed - 9
  • Checkpoint Gaming - 8,5
  • Destructoid - 8,5
  • Meristation - 8,5
  • Nintenduo - 8,4
  • Player 2 - 8,3
  • Console Creatures - 8
  • ID - 8
  • Loot Level Chill - 8
  • GamesRadar+ - 8
  • Metro GameCentral - 8
  • ScreenHub - 8
  • Vooks - 8
  • Pocket Tactics - 8
  • Wccftech - 8
  • XGN - 8
  • Eurogamer - 8
  • Radio Times - 8
  • Game Informer - 7,8
  • Stevivor - 7,5
  • Gamereactor - 7
  • Screen Rant - 7
  • TheSixthAxis - 7
  • TrueGaming - 7
  • Nintendo Life - 6
  • TheGamer - 6
  • IGN - 6
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La recensione di IGN, in particolare, non va oltre la sufficienza per via di quella che viene definita come una generale mancanza di spessore e per l'impiego di meccaniche molto interessanti che tuttavia vengono introdotte tardi e poi finiscono per sparire.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Yoshi and the Mysterious Book non abbiamo evidentemente riscontrato le medesime criticità, parlando anzi di un gameplay davvero appagante, capace di restituire grande soddisfazione, e di una grande varietà di creature da scoprire durante il gioco.

La nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 ci è dunque sembrata eccellente nella sua originalità, nel suo fondere grafica e sonoro in maniera elegante e nell'offrire un impianto decisamente diverso dal solito.

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