I voti di Yoshi and the Mysterious Book premiano la nuova esclusiva Nintendo?

La recensione di IGN, in particolare, non va oltre la sufficienza per via di quella che viene definita come una generale mancanza di spessore e per l'impiego di meccaniche molto interessanti che tuttavia vengono introdotte tardi e poi finiscono per sparire.

Il numero che ricorre più spesso nell'elenco qui sotto è infatti l'8, a conferma della solidità dell'esperienza offerta da questa insolita avventura dedicata a Yoshi, che tuttavia ha portato a casa anche alcune valutazioni decisamente meno brillanti.

Yoshi and the Mysterious Book è stato accolto con voti molto positivi dalla stampa internazionale, che a quanto pare ha apprezzato parecchio la nuova esclusiva Nintendo , pur al netto di alcune eccezioni.

La nostra recensione

Nella nostra recensione di Yoshi and the Mysterious Book non abbiamo evidentemente riscontrato le medesime criticità, parlando anzi di un gameplay davvero appagante, capace di restituire grande soddisfazione, e di una grande varietà di creature da scoprire durante il gioco.

La nuova esclusiva per Nintendo Switch 2 ci è dunque sembrata eccellente nella sua originalità, nel suo fondere grafica e sonoro in maniera elegante e nell'offrire un impianto decisamente diverso dal solito.