Manca pochissimo all'uscita di Yoshi and the Mysterious Book: preordina la tua copia Switch 2 su Amazon

Su Amazon è possibile eseguire il pre-order di Yoshi and the Mysterious Book : il gioco uscirà il prossimo 21 maggio 2026 e la prenotazione può essere effettuata a 69,99€ sulla piattaforma . Prenota il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Yoshi and the Mysterious Book è un nuovo titolo esclusivo per Nintendo Switch 2 che porta il celebre personaggio Yoshi in un'avventura dal forte taglio narrativo e creativo. La storia si sviluppa attraverso un viaggio tra le pagine di questo misterioso libro, dove ogni sezione rappresenta un mondo diverso da esplorare ,

Ulteriori dettagli sul gioco

Il giocatore è chiamato a scoprire creature originali e a raccogliere informazioni utili per completare progressivamente l'enciclopedia, sbloccando nuovi contenuti e approfondimenti.

Ogni creatura incontrata possiede caratteristiche uniche che influenzano il gameplay. Questo sistema introduce varietà costante, poiché ogni livello propone meccaniche differenti e approcci alternativi alle sfide, rendendo l'esperienza sempre fresca e imprevedibile.

Nel corso del viaggio è possibile incontrare anche volti noti dell'universo Nintendo, tra cui Bowser Junior e Tipo Timido, che arricchiscono la narrazione. Un elemento distintivo del gioco è la possibilità di assegnare liberamente un nome alle creature scoperte, oppure seguire i suggerimenti di Enzo, un personaggio guida che accompagna il giocatore durante l'avventura.