La mod di Dark Souls 2 con il path tracing è disponibile per tutti, ma rende il gioco più difficile

Nei mesi scorsi, nella community del modding aveva attirato molta attenzione un progetto dedicato a introdurre nella versione PC di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin il path tracing, una tecnica di rendering che simula il comportamento reale della luce per ottenere illuminazione e riflessi estremamente realistici.
Ebbene da oggi la mod è disponibile per il download per tutti. Si chiama DS2LightingEngine e può essere scaricata da Nexus Mods, dove sono presenti anche tutte le istruzioni per l'installazione. Qui sotto trovate inoltre un video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits che mostra le differenze tra il gioco originale e la versione moddata.
Una mod che rifà il look al gioco… e lo rende involontariamente più arduo
Come anticipato, la mod aggiorna l'intero sistema di illuminazione di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, introducendo il path tracing e modernizzando completamente il modello di shading. Aggiunge ombre dinamiche in ogni area, con torce, falò e luci ambientali. Include anche nuovi scenari distanti in diverse mappe, preset preconfigurati per ogni zona (modificabili manualmente) e integra TAA, bloom migliorato, post-processing basato su LUT e opzioni per personalizzare l'interfaccia di gioco.
L'impatto visivo è notevole, ma c'è un rovescio della medaglia: i cambiamenti all'illuminazione sono così profondi da influire anche sul bilanciamento del gioco. Come spiegato dall'autore della mod sul server Discord di DSLightingEngine (grazie, PCGamer), l'introduzione del path tracing renderà inevitabilmente Dark Souls 2 più impegnativo. Senza fonti di luce, alcune aree diventano estremamente buie, costringendo i giocatori a ricorrere a torce, oggetti luminosi o incantesimi per orientarsi.
"Se c'è una caverna senza alcuna possibile fonte di luce, significa che devi essere pronto ad affrontare l'oscurità", ha commentato il modder. Insomma, installatela a vostro rischio e pericolo.
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