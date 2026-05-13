La mod di Dark Souls 2 con il path tracing è disponibile per tutti, ma rende il gioco più difficile

Nei mesi scorsi, nella community del modding aveva attirato molta attenzione un progetto dedicato a introdurre nella versione PC di Dark Souls 2: Scholar of the First Sin il path tracing, una tecnica di rendering che simula il comportamento reale della luce per ottenere illuminazione e riflessi estremamente realistici.

Ebbene da oggi la mod è disponibile per il download per tutti. Si chiama DS2LightingEngine e può essere scaricata da Nexus Mods, dove sono presenti anche tutte le istruzioni per l'installazione. Qui sotto trovate inoltre un video confronto realizzato da ElAnalistaDeBits che mostra le differenze tra il gioco originale e la versione moddata.